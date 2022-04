Europol moet gegevens van niet-verdachte mensen na zes maanden verwijderen

Europol moet voortaan de gegevens die het heeft over niet-verdachte burgers na zes maanden verwijderen. Dat heeft de Europese privacytoezichthouder EDPS bevolen. Europol krijgt twaalf maanden de tijd om hieraan te voldoen.

De European Data Protection Supervisor velt dit oordeel in het kader van een in 2019 gestart onderzoek. De privacytoezichthouder schrijft dat Europol voortaan zes maanden de tijd krijgt om datasets te filteren. Niet-gecategoriseerde datasets moeten na die periode worden verwijderd. In de praktijk betekent dat volgens de EDPS dat Europol niet meer voor onbepaalde tijd de gegevens mag bewaren van mensen die niet in verband zijn gebracht met criminele activiteiten. Europol krijgt twaalf maanden de tijd om bestaande niet-gecategoriseerde datasets te filteren op relevante data en de rest te verwijderen.

Onder de bestaande regels mag Europol de gegevens van personen die wél in verband zijn gebracht met criminele activiteiten verwerken en bewaren. De organisatie ontvangt dergelijke gegevens van Europese politiediensten. De organisatie ontvangt echter dusdanig veel data, dat het niet mogelijk is om de gegevens van mensen die verdacht worden van criminele activiteiten direct te onderscheiden van andere data, schrijft de EDPS in een aanvullend pdf-document. Hierdoor kan Europol niet garanderen dat het geen gegevens van burgers die geen link hebben met criminaliteit in zijn systemen bewaart. De EDPS is van oordeel dat dit in strijd is met de Europol-verordening.

De EDPS schrijft dat Europol in september 2020 al een waarschuwing heeft gekregen omdat het 'grote hoeveelheden data opslaat' van mensen, zonder dat deze worden gecategoriseerd. Europol heeft sindsdien volgens de toezichthouder 'enkele maatregelen' genomen, maar de Europese politieorganisatie had nog niet voldaan aan de eis van de EDPS om een passend bewaartermijn te bepalen voor vergaarde gegevens, zodat deze gefilterd en gecategoriseerd kunnen worden. Daarop volgde de nieuwe uitspraak, die deze week werd geveld.