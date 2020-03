Europol verwacht verdere stijging cybercriminaliteit met misbruik coronavirus

Europol ziet dat cybercriminaliteit waarbij het coronavirus ingezet wordt voor besmettingen, fraude en andere dreigingen flink is toegenomen. De dienst verwacht dat deze vorm van criminaliteit verder toeneemt.

Europol constateert in een rapport dat criminelen snel wisten in te springen op de gelegenheden tot misbruik die de maatregelen tegen het coronavirus bieden. De onderzoeksorganisatie noemt factoren als de hoge vraag naar beschermingsmaatregelen zoals mondkapjes, het afgenomen verkeer van mensen en goederen en de toename van thuiswerken. Ook angst maakt mensen volgens Europol kwetsbaar voor uitbuiting.

In zijn rapport beschrijft Europol dat criminelen met burgers en bedrijven bestoken met phishingmails waarbij ze ontvangers proberen te verleiden verder te klikken of bijlagen te openen door informatie over covid-19 in het vooruitzicht te stellen. De organisatie ziet ook toenemende activiteit op het darkweb, waar bepaalde schaarse goederen voor hoge prijzen en nepgoederen tegen lage prijzen worden aangeboden.

Verder noemt Europol het waarschijnlijk dat criminelen zich in toenemende mate op thuiswerkers gaan richten, omdat een deel van hen verbinding zal maken met de netwerken van hun organisatie. Als voorbeelden van criminele activiteiten noemt Europol een Tsjechisch ziekenhuis dat recent slachtoffer werd van ransomware en een bedrijf dat voor 6,6 miljoen euro mondkapjes in Singapore had besteld, maar deze nooit ontving.