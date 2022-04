Autoriteiten halen darkwebmarktplaats voor inloggegevens Slilpp offline

De darkwebmarktplaats Slilpp, waar men gestolen logingegevens kon kopen, is offline gehaald. Daartoe was een internationale operatie opgezet waar ook het Nederlandse Team High Tech Crime aan meewerkte.

Naast Nederland werkten de Verenigde Staten, Duitsland en Roemenië mee aan de operatie. De Amerikaanse autoriteiten hebben volgens het Department of Justice meer dan twaalf mensen aangeklaagd of gearresteerd. Ook zijn servers en domeinnamen in beslag genomen.

Slilpp bestond volgens de Amerikaanse Justitie sinds 2012 en bood meer dan tachtig miljoen credentials te koop aan. Die zouden verspreid zijn over meer dan 1400 verschillende 'account providers'. Daaronder vielen accounts bij banken en winkels, maar ook 'accounts voor mobiele telefoons' en 'andere online accounts'. Slilpp voorzag niet alleen in een plek waar vragers en aanbieders samen konden komen, maar leverde hiervoor ook een betaalsysteem.

De omvang van de schade van deze handel is nog niet goed in kaart gebracht, maar 'op basis van de beperkte meldingen van slachtoffers, bedraagt de schade in de VS zeker 200 miljoen dollar', staat er in de bekendmaking. De ceo van securitybedrijf Advanced Intelligence noemt de marktplaats tegenover Bleeping Computer in ieder geval 'de grootste marktplaats voor gestolen log-ins die de criminele wereld ooit heeft gehad'.