Hackers kregen bij ransomwareaanval op Bose toegang tot data van ex-werknemers

Bose is begin maart getroffen door een ransomwareaanval, waarbij hackers toegang kregen tot de gegevens van zes Amerikaanse ex-werknemers. Het bedrijf kan niet uitsluiten dat deze gegevens zijn gestolen.

Na de aanval op de Amerikaanse systemen op 7 maart startte Bose een intern onderzoek. Hieruit bleek dat de aanvallers toegang hadden tot de gegevens van zes ex-werknemers van de Amerikaanse tak van het bedrijf. Het gaat om onder meer naam, hun social security-nummers en 'vergoedingsgegevens'. Bose zegt met beveiligingsexperts en de FBI te hebben onderzocht of deze gegevens zijn gebruikt op het darkweb, daar zou vooralsnog geen bewijs voor zijn.

Het bedrijf zegt na de aanval de endpoint-malwarebescherming, monitoring en logging te hebben verbeterd. Ook zijn de wachtwoorden en access-keys van accounts veranderd. De getroffen ex-werknemers zijn ingelicht over de aanval. De gegevens van een aantal huidige Bose-werknemers zijn ook gestolen; om hoeveel het gaat is niet duidelijk. Het bedrijf geeft niet aan of er losgeld is betaald. Inmiddels zijn alle Bose-systemen weer actief.