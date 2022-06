Hackingforums XSS en Exploit bannen topics en post over ransomware

Verschillende grote Russischtalige hackingforums hebben topics over ransomware verboden. Dat gebeurde naar aanleiding van de aanval op de Amerikaanse Colonial Pipeline Company. De forums willen de malware niet meer promoten na 'negatieve aandacht'.

Onder andere de forums XSS en Exploit verbieden gebruikers nieuwe topics aan te maken over ransomware. Ook worden alle bestaande posts over ransomware verwijderd, merkt beveiligingsonderzoeker Yelisey Boguslavskiy op. Het gaat specifiek om posts over ransomware-as-a-service en topics waarin wordt gezocht naar medewerkers of affiliates daarvoor. Ransomware mag onder sommige voorwaarden nog wel worden besproken. "We zien graag penetratietesters, specialisten en programmeurs, maar we zijn niet blij met lockers", schrijft het forum Exploit. Het is op de sites ook niet meer toegestaan om ransomware te promoten. De makers doen dat niet om altruïstische redenen, maar ook omdat ze geen verdere aandacht willen, zeggen de admins.

Ransomwarebendes zeggen niet blij te zijn met de ban. De makers van REVil, een van de beruchtste cryptolockers, zegt op het forum een eigen platform te beginnen voor het promoten van de ransomware. Het XSS-forum zou inmiddels ook door een van de groeperingen zijn aangevallen met een ddos-aanval.

Hackingforums worden veel gebruikt door ransomwareverspreiders voor verschillende doelen. De gijzelsoftware wordt er gepromoot, maar er wordt ook actief gezocht naar zogenaamde affiliates. Dat zijn mensen die de ransomware afnemen en versturen. Het losgeld wordt dan vervolgens zo verdeeld dat zowel de verspreider als de originele maker een deel krijgt. De makers zoeken op de forums ook naar medewerkers. Vorig jaar schreef Tweakers al een achtergrondartikel over de professionalisering van ransomware.

De bans volgen op de ransomware-infectie op het bedrijf Colonial Pipeline, dat in Amerika brandstof distribueert via de gelijknamige pijpleiding. Het bedrijf werd getroffen door de DarkSide-ransomware, en betaalde vijf miljoen dollar om daar vanaf te komen. Inmiddels hebben, mede door de ban, verschillende ransomwarebendes al aangegeven geen publieke instellingen meer aan te vallen.