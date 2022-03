Hackergroep REvil eist aanval op energiegigant Invenergy op

Invenergy, een groot, multinationaal energiebedrijf, is getroffen door een cyberaanval. Het bedrijf zelf stelt dat er geen hinder aan ondervonden is en niets versleuteld is door ransomware, maar hackergroep REvil claimt 4TB aan 'gevoelige data' gestolen te hebben.

Volgens de Financial Times kwam Invenergy pas naar buiten met de informatie nadat REvil op zijn darkwebsite claimde dat het het bedrijf getroffen heeft. Invenergy stelt dat het 'onderzoek heeft ingesteld naar ongeautoriseerde activiteit op een deel van zijn informatiesystemen'. Daaruit zou blijken dat de operaties van het bedrijf niet geleden hebben onder de inbraak en dat niets versleuteld is. Invenergy zegt 'niet van plan te zijn om enig losgeld te betalen'.

REvil stelt dat het 4TB aan gegevens van het bedrijf in handen heeft. Die informatie zou projecten en contracten betreffen, maar ze zouden ook 'erg persoonlijke en pikante' informatie over Invenergy-ceo Michael Polsky in handen hebben, zoals persoonlijke e-mails, intieme foto's en informatie over zijn scheiding, uit 2007.

REvil was ook verantwoordelijk voor de hackaanval op een Amerikaanse vleesverwerker, die daardoor zo ontwricht was dat het 11 miljoen dollar aan losgeld betaalde. Mogelijk zaten ze ook achter de hack op Fujifilm, eerder deze maand. REvil, ook bekend als Sodinokibi, is al jaren een bekende naam op gebied van ransomware.

Invenergy is actief bij grote energieprojecten op het Amerikaanse continent, Europa en Azië. Volgens analisten is het bedrijf tien miljard dollar waard, zo schrijft Forbes.