Zweedse supermarktketen sluit 500 winkels na cyberaanval op Kaseya

Door de cyberaanval van afgelopen vrijdag op Kaseya, maker van software om systemen op afstand te beheren, sluit de Zweedse supermarktketen Coop 500 van zijn 800 winkels. Het NCSC heeft hetzelfde advies als Kaseya gegeven: sluit Kaseya VSA-servers zo snel mogelijk af.

Onder andere de BBC maakt melding van wat er in Zweden gebeurt. Coop begon op vrijdagavond problemen te ondervinden met zijn computers, inclusief de bemande en zelfscankassa's. Volgens de Volkskrant heeft Coop een marktaandeel van 20 procent in de Zweedse supermarktsector. IT-dienstverlener voor Coop is Visma, die de aanval onderkent in een persbericht.

In Nederland is de IT-dienstverlener VelzArt getroffen, schrijft de NOS. Dat bedrijf heeft honderden klanten die mogelijk getroffen zijn. Nog drie andere Nederlandse dienstverleners zijn getroffen; van twee is onbekend of ze schade hebben geleden en de derde, Xantion, zegt dat er tot nu toe geen spoor van de malware is gevonden. Zij sloten de servers van hun Kaseya-software twee minuten nadat ze een waarschuwing van hun softwaredistributeur kregen, af.

Het Nationaal Cyber Security Centrum, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, beaamt het advies van Kaseya: bedrijven die Kaseya VSA-servers in huis hebben, moeten die zo snel mogelijk afsluiten. De Amerikaanse President Biden zegt zijn inlichtingendiensten opdracht gegeven te hebben om de zaak te onderzoeken. Dat schrijft Reuters.

Kaseya heeft een tool ontwikkeld waarmee men kan controleren of er een besmetting plaats heeft gevonden. Die is op verzoek via e-mail beschikbaar voor klanten. De SaaS-servers van Kaseya VSA, die bij Kaseya zelf staan, zijn uit voorzorg ook uitgeschakeld, maar lijken niet getroffen.

Volgens securitybedrijf Huntress Labs is de supply chain attack het werk van ransomwarebende REvil. Zo'n aanval vindt hogerop in de leveringsketen van een product plaats, met als doelwit een lager punt. Dat wordt geïnfecteerd met ransomware, met een losgeldbedrag dat oploopt tot vijf miljoen dollar, volgens screenshots. De aanval begon vrijdagmiddag en die timing was waarschijnlijk bewust: dit weekend vieren de Amerikanen hun onafhankelijkheid van het Britse Koninkrijk, waardoor bezetting bij de getroffen bedrijven vanaf vrijdagmiddag al lager is.

Bij deze supply chain attack was het doelwit Kaseya VSA, een softwarepakket waarmee it-dienstverleners de systemen van hun klanten kunnen beheren. De aanvallers verscheepten hun malware in Kaseya VSA en konden zo de systemen van de klanten van de beheerders infecteren. Op 2 juli was de schatting van Kaseya dat 'niet meer dan 40 klanten' getroffen waren. Hoeveel klanten van die klanten getroffen zijn door ransomware, is nog niet bekend.

Zeker duizend bedrijven zijn getroffen, volgens de laatste schattingen van Huntress Labs. De Nederlandse Mark Loman van het Britse securitybedrijf Sophos schat tegenover de NOS op basis van een extrapolatie van zijn getroffen klanten dat er wereldwijd tienduizenden bedrijven getroffen moeten zijn.

REvil, dat vermoedelijk achter deze aanval zit, was eerder ook verantwoordelijk voor de ransomware-aanval op de Amerikaanse vleesverwerker JBS. Die betaalde het losgeldbedrag van 11 miljoen euro om zijn data ontsleuteld te krijgen.