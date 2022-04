ASUS Zenbook 15 met 4k-oledscherm en AMD Ryzen 9 5900HX-cpu verschijnt online

ASUS lijkt te werken aan een Zenbook 15-model met een 4k-oledscherm, een AMD Ryzen 9 5900HX-cpu en een GeForce RTX 3050 Ti-gpu van Nvidia. De laptop is nog niet officieel aangekondigd, maar verscheen bij verschillende webshops.

De ASUS Zenbook 15 UM535QE verscheen onder andere bij Amazon China, merkte MyLaptopGuide op. Inmiddels is de laptop ook opgedoken bij Duitse en Zweedse webshops, schrijft VideoCardz. Op die productpagina's is onder andere te zien dat het model een aanrakingsgevoelig 15,6"-oledscherm met een resolutie van 3840x2160 krijgt. De maximale schermhelderheid bedraagt 440cd/m². Het oledpaneel zou daarnaast 100 procent van de DCI-P3-kleurruimte kunnen weergeven. Er wordt vooralsnog niet gerept over mogelijke hdr-ondersteuning en ook de verversingssnelheid is nog onbekend.

ASUS lijkt de laptop te voorzien van een AMD Ryzen 9 5900HX-cpu met acht Zen 3-cores en zestien threads, hoewel er ook een variant met AMD Ryzen 7 5800H is verschenen. Die processor heeft evenveel cores, maar lagere kloksnelheden. De Zenbook 15 wordt daarbij voorzien van 16GB aan vastgesoldeerd Lpddr4x-geheugen en een NVMe-ssd van maximaal 1TB. De Nvidia RTX 3050 Ti-gpu beschikt over 4GB GDDR6-geheugen. De tdp van deze videokaart is onbekend.

De ASUS Zenbook 15 krijgt verder een 96Wh-accu en wordt geleverd met een 150W-oplader. Qua aansluitingen beschikt de laptop over een USB-C-connector, een USB-poort van het type A, een HDMI-aansluiting en een 3,5mm-jack voor audio. De notebook krijgt ook een SD-kaartlezer. De officiële europrijzen zijn nog onbekend. Een variant met Ryzen 7 5800H-cpu en 512GB-ssd wordt bij een Duitse retailer voorverkocht voor 1799 euro. De 5900HX-variant wordt in China verkocht voor omgerekend 1665 euro, hoewel die prijs in Europa vermoedelijk hoger uit zal vallen. De webshops noemen een levertijd tussen augustus en eind september.