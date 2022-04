ASUS introduceert ZenBooks met Intel Tiger Lake-processors

ASUS heeft twee van zijn ZenBooks een update gegeven met Intel Tiger Lake-processors. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. De laptops hebben hetzelfde uiterlijk en dezelfde functies als de vorige versie.

De vorige ZenBooks kwamen in augustus uit met Ice Lake-processors, terwijl Tiger Lake toen al op het punt van uitkomen stond. Nu is er dus een versie met Tiger Lake-processor, namelijk de i7-1165G7. Voor de rest gaat het om dezelfde laptops in dezelfde configuratie. Wel vraagt ASUS 50 euro meer voor de versie met nieuwere processor.

Op de behuizing zitten verder een HDMI-aansluting, twee USB-C-poorten met Thunderbolt 3-ondersteuning en een USB 3.0-poort met USB-A-connector. Ook hebben de laptops een microSD-kaartlezer. De ZenBook 13 en 14 hebben ook een NumberPad. Dat is een ASUS-functie waarbij de touchpad gebruikt kan worden als numeriek gedeelte via een overlay.

Het kleine model krijgt een scherm met een maximale helderheid van 450cd/m² en bij de grotere versie is dat 400cd/m². In Nederland en België levert ASUS één configuratie van beide modellen, met een Core i7-cpu van de Ice Lake-generatie, 16GB Lpddr4x-geheugen, een 1TB-pci-e-ssd en een 67Wh-accu. In de behuizing zit een webcam met infraroodcamera voor Windows Hello-ondersteuning.