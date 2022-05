In 2019 toonde Intel zijn Honeycomb Glacier-conceptlaptop. Het apparaat diende om fabrikanten te laten zien wat er mogelijk is met twee schermen op een laptop en Intel wil fabrikanten helpen om dergelijke laptops te bouwen, rondom een Intel-cpu natuurlijk. Tot nu toe zijn er weinig fabrikanten die een dergelijke laptop op de markt hebben gebracht, op ASUS na. De Taiwanese fabrikant toonde op dezelfde beurs als Intel zijn Zenbook Duo-laptops in 14"- en 15,6"-schermformaat. Later kwam er ook een Zephyrus Duo-gamelaptop. Tijdens de CES introduceert ASUS alweer zijn tweede generatie Zenbook Duo-laptop en wij kregen de kans om die laptop al voor de aankondiging te reviewen.

In deze review kijken we naar de Zenbook Duo, met 14"-scherm, die compacter is dan de Zenbook Pro Duo, met 15"-scherm. De Pro Duo krijgt voorlopig nog geen update, maar bij de gewone Zenbook Duo is aan de buitenkant duidelijk te zien dat het om een nieuw model gaat. Als je het scherm openklapt, klapt het tweede scherm namelijk een klein stukje omhoog. Bij de vorige Zenbook Duo bleef dat tweede scherm altijd plat liggen en door het omhoog te klappen wil ASUS het aflezen en gebruiken van het touchscreen bij deze tweede generatie makkelijker maken. Je kunt de hoek van het tweede scherm overigens niet aanpassen; die staat vast op 7 graden. Een grotere hoek is waarschijnlijk ook niet praktisch, want dan zou de onderkant van het primaire scherm aan het zicht worden onttrokken.

Het klapsysteem dat het scherm omhoogzet, is geïntegreerd in het metalen scharnier waarmee je het primaire scherm van de Zenbook Duo openklapt. Dat zorgt ervoor dat het geheel stevig aanvoelt. Je hoeft niet bang te zijn dat het tweede scherm, door ASUS Screenpad genoemd, tijdens gebruik doorbuigt. De rest van de laptop, die van een combinatie van metaal en plastic is gemaakt, voelt ook stevig aan. Dat mag ook wel, want de goedkoopste Zenbook Duo kost 1800 euro, terwijl het topmodel dat wij hebben getest, 2000 euro kost. Het is bovendien met 1,58 kilogram niet de lichtste 14"-laptop, al valt het gewicht mee als je in acht neemt dat er een tweede scherm op zit.

Het eerste of primaire scherm is een touchscreen met een matte afwerking, wat een vrij zeldzame combinatie is. De schermranden zijn redelijk smal, maar ASUS heeft bovenin een camera weten te plaatsen. De camera heeft een resolutie van 1280x720 pixels en ondersteuning voor gezichtsherkenning, zodat je snel kunt inloggen met Windows Hello. De luidsprekers zitten onder in de behuizing en kunnen een behoorlijk volume produceren, zodat je ook met wat achtergrondgeluid nog een (video)gesprek kunt voeren.

De zijkanten van de behuizing herbergen de aansluitingen en die zijn net even anders dan bij andere Zenbooks die onlangs zijn uitgekomen. De mini-jackaansluiting die eerder ontbrak, zien we terug op de Zenbook Duo en er is ook een kaartlezer aanwezig, hoewel dat er een is die alleen microSD-kaarten slikt. Daarnaast bevindt zich nog een conventionele USB-A-aansluiting met een maximale doorvoersnelheid van 5Gbit/s. Links zitten twee Thunderbolt 4-aansluitingen, die ook gebruikt worden om de laptop op te laden. Een HDMI-aansluiting is ook present en in tegenstelling tot bij de goedkopere Zenbooks ondersteunt deze wél versie 2.0 van het protocol.

Screenpad: wat kun je ermee?

De Screenpad is het onderdeel waarmee de Zenbook Duo zich onderscheidt en ASUS heeft zijn best gedaan om dit te verbeteren. Dat heeft het bedrijf onder andere gedaan door het scherm onder een hoek te zetten. Een van onze kritiekpunten op de Zenbook Pro Duo was namelijk dat je het scherm niet gemakkelijk afleest doordat het recht omhoog gericht staat. Doordat het scherm onder een hoek is gezet, gaat dat nu beter. De kijkhoeken lijken wel minder goed te zijn dan bij de Zenbook Pro Duo die we eerder hebben getest.

Behalve op de positionering van het scherm hadden we bij de Zenbook Pro Duo ook kritiek op de bijgeleverde software. De software was vrij beperkt en werkte niet altijd even goed. Zo kon je verschillende applicaties groeperen en de positie van die applicaties opslaan, maar lukte dat bij één applicatie niet. Zo kon de software niet onthouden dat de tijdlijn van een Premiere Pro-project op het tweede scherm moest worden weergegeven. De bijgeleverde applicaties konden de Screenpad in een heel grote touchpad omtoveren, sneltoetsen voor knippen en plakken toevoegen of een numeriek toetsenblok tevoorschijn toveren. Dat zijn stuk voor stuk geen unieke toepassingen, maar eerder een verdubbeling of vergemakkelijking van functionaliteit die al aanwezig is.

Om toch iets unieks te bieden, heeft ASUS software toegevoegd om in vier Adobe-applicaties extra knoppen toe te voegen. Er zijn voor Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro en After effects vier vooraf ingestelde panelen ingesteld die je zelf nog enigszins kunt aanpassen. Niet alle functionaliteit zit in de software en sommige knoppen zijn ook niet erg nuttig. Een sneltoets voor het aanmaken van een nieuw project in Premiere Pro had voor ons niet gehoeven, want hoe vaak maak je op een dag een nieuw project aan? Soms werken de knoppen ook niet zoals je zou willen, bijvoorbeeld in Lightroom. De sliders op de Screenpad werken van -100 tot +100, maar de kleurtemperatuur van een foto ligt tussen de 2000 en 50.000 kelvin. Gebruik je de slider, dan voer je een waarde tussen de -100 en +100 in. Lightroom blijft dan hangen op de dichtstbijzijnde waarde en je krijgt de kleurtemperatuur niet boven de 2000 kelvin. Ook de tint is met behulp van de sliders niet lager te krijgen dan -100, terwijl je die in Lightroom op -150 kunt zetten.

De bijgeleverde software ziet er leuk uit, maar werkt niet vlekkeloos. Dat geldt ook voor de software die de sneltoetsen toevoegt. Die werkt om te beginnen in combinatie met slechts vier softwaretitels en functioneert niet altijd even goed. Dat maakt de Screenpad overigens niet nutteloos; in de meeste gevallen lijkt de Screenpad ons het meest praktisch in gebruik als 'gewoon' tweede scherm. Je kunt er bijvoorbeeld je tijdlijn op te zetten of de tools van je fotobewerkingssoftware, zodat je tekening of foto het hele primaire scherm in beslag neemt. Of je kunt er je muziekspeler of video op zetten, terwijl je op het primaire scherm met iets anders bezig bent.

Toetsenbord, touchpad en stylus

De toevoeging van het tweede scherm had natuurlijk tot gevolg dat het toetsenbord en de touchpad verschoven moesten worden in de behuizing van de Zenbook Duo. Dat is meteen slecht nieuws voor linkshandigen, want die moeten waarschijnlijk een externe muis aanschaffen om met de Zenbook Duo te werken. Overigens werkt de touchpad ook niet bepaald prettig voor rechtshandigen. Het oppervlak is erg klein en het maken van multitouchbewegingen met drie of meer vingers gaat nauwelijks. Het kan wel, maar het is zo'n gepriegel dat het waarschijnlijk handiger is om dezelfde actie op een andere manier uit te voeren.

Het toetsenbord zit dankzij de Screenpad helemaal vooraan de laptop en de toetsen lijken vrij weinig travel te hebben. We hebben de toetsentravel gemeten en die blijkt inderdaad gering te zijn. De Zenbook 13 Flip, maar ook de Zenbook Pro Duo boden beide meer travel. Toetsentravel is overigens een kwestie van smaak, waarbij er mensen zijn met voorkeuren voor veel of weinig travel en mensen voor wie het helemaal niet uitmaakt. Waar echter wel iedereen zich tijdens het typen aan zal storen, is het ontwerp van de behuizing. De behuizing onder het toetsenbord loopt omhoog en steekt net boven de spatiebalk uit. Dat betekent dat je tijdens het typen iedere keer met je duim de behuizing raakt voordat je de spatiebalk aanslaat en dat is erg onprettig.

ASUS levert, onder andere om het tikken comfortabeler te maken, een steuntje mee dat je onder op de laptop kunt plakken. De steun lijkt van hetzelfde materiaal gemaakt te zijn als veel tablethoesjes en zet de laptop een stukje schuiner. Tijdens het typen heb je dan minder last van het opstaande randje naast de spatiebalk en bovendien verbetert het de kijkhoek op de Screenpad enigszins.

Het steuntje is niet het enige dat ASUS meelevert; een stylus en een hoes zijn ook bij de prijs inbegrepen. De stylus is dezelfde als bij de UX371 geleverd wordt en kan 4096 drukniveaus onderscheiden. Het standaard meegeleverde puntje is van hard plastic gemaakt. Wij geven de voorkeur aan rubber, maar dat zal van persoon tot persoon verschillen. De stylus werkt zowel op het primaire scherm als op de Screenpad. De stylus kun je opbergen onder het lusje in de hoes. Dat ziet er op de foto praktischer uit dan het in werkelijkheid is, want bij ons wilde de pen nog weleens uit het lusje glijden. Aan de andere kant is het mooi dat ASUS een hoes bijlevert, want dat kun je bij de meeste laptops wel vergeten.