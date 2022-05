ASUS introduceert 15,6"-Zenbook Pro Duo OLED met RTX 3070 voor 4000 euro

ASUS heeft tijdens de CES twee nieuwe Zenbook Pro Duo-laptops aangekondigd. Bij deze modellen kan het tweede scherm, achter het toetsenbord, wat omhoog klappen. De 15,6"-versie met oledscherm levert ASUS met een Core i9 en een RTX 3070-videokaart.

ASUS heeft het concept van zijn in 2019 aangekondigde Zenbook Duo-laptops iets aangepast. Tijdens de CES toonde het bedrijf dat deze laptops nog steeds over een langwerpig tweede 12,6"-scherm tussen toetsenbord en primaire scherm beschikken. Dit 1080p-scherm, dat ASUS ScreenPad Plus noemt, kan nu automatisch iets omhoog klappen bij het openen van de laptop.

Dit heeft voordelen op het gebied van airflow, volgens de fabrikant, en de weergave van de twee panelen zou daardoor beter op elkaar aansluiten. De maximale schermhelderheid is met 60 procent verhoogd tot 400cd/m², wat de weergave bij bijvoorbeeld invallend licht moet verbeteren. ASUS heeft de software voor het tweede scherm, ScreenXpert 2, een upgrade gegeven met onder andere een beheerpaneel waarmee gebruikers zelf toepassingen aan knoppen, schuiven, draaiknoppen en scrollbuttons kunnen geven. Dit Control Panel werkt standaard met onder andere Adobe Photoshop en Lightroom Classic.

ASUS richt zich met de Zenbook Duo Pro 15 OLED met name op prestaties en deze laptop krijgt met een Core i9-octacore en een RTX 3070-videokaart krachtige hardware. Ook is er nu 32GB DDR4, dubbel zoveel ram als bij het vorige model. De nieuwe Duo Pro 15 behoudt het oledtouchscreen van de vorige versie.

Bij de aanpassingen aan de Zenbook Duo 14 heeft het bedrijf zich op het dunner maken gericht. Deze versie is 16,9mm dik, waar de vorige een dikte van 19,9mm had. De nieuwe 14"-variant weegt wel iets meer: 1,6 kilogram in plaats van 1,5 kilogram. Beide laptops beschikken verder over onder andere Thunderbolt 4 over USB-C, HDMI 2.0 en ondersteuning voor Wi-Fi 6.

Tweakers publiceert een review van de nieuwe Asus Zenbook Duo 14.

Asus Zenbook Duo 14

Asus Zenbook Duo Pro 15