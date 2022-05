ASUS presenteert ZenBook met 13,3"-oledscherm en Ryzen 5000U-processors

ASUS kondigt AMD-varianten van zijn ZenBook 13 met oledscherm aan. De UM325-laptops krijgen een 13,3"-oledscherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. ASUS rust ze uit met verschillende Ryzen 5000U-processors en maximaal 16GB werkgeheugen.

Het 13,3"-oledpaneel kan volgens ASUS de volledige DCI-P3-kleurruimte weergeven en krijgt een VESA DisplayHDR True Black 500-certificaat. De laptop gebruikt ASUS' ErgoLift-scharnier, waardoor de behuizing met toetsenbord iets omhoog komt bij het openklappen. De laptop is 14mm dik en weegt 1,14kg volgens de fabrikant.

ASUS rust de ZenBook 13 OLED uit met vier verschillende Ryzen 5000U-processors van AMD. Het gaat zowel om varianten met Zen 2-cores als Zen 3-cores. ASUS maakt dat enigszins duidelijk in zijn line-up door twee verschillende modellen uit te brengen: de UM325SA met cpu's op basis van Zen 3 en de UM325UA, met Zen 2-processors.

Er zit maximaal 16GB Lpddr4x-geheugen in de laptops en een ssd van maximaal 1TB. Of ASUS de ZenBook 13 OLED in de Benelux gaat uitbrengen, is nog niet bekend. De fabrikant noemt de laptop niet in zijn Nederlandstalige persberichten. ASUS had al een ZenBook UX325-variant in zijn assortiment, waarvan ook een oleduitvoering bestaat, maar die is uitgerust met Intel-processors.