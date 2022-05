Steam-gamers speelden 50 procent meer en kochten 21 procent meer in 2020

Cijfers van Valve over het gebruik van Steam tonen aan dat gaming in 2020 een flinke groei heeft doorgemaakt. Het totale aantal speeluren van alle gebruikers samen was 50,7 procent hoger dan een jaar eerder en er werden 21,4 procent meer games verkocht.

Steam had in het afgelopen jaar pieken van 120,4 miljoen maandelijks actieve gebruikers en 62,6 miljoen dagelijks actieve spelers, meldt Valve. Vorig jaar was het aantal maandelijks actieve gebruikers nog 95 miljoen. In 2020 zijn er niet alleen veel gamers bijgekomen, maar hebben bestaande gebruikers ook meer tijd besteed aan games. Valve stelt dat Steam al een groei zag aan het begin van 2020, nog voor de coronapandemie uitbrak, maar toen dat gebeurde en mensen steeds meer thuis bleven door lock-downmaatregelen, gingen de cijfers drastisch omhoog.

Ook haalde Steam een nieuwe piek van aantal gelijktijdige spelers, van 24,8 miljoen. Per maand waren er 2,6 miljoen gebruikers die voor het eerst een aanschaf deden op het gamesplatform. De totale speeltijd van alle gebruikers in heel 2020 bedraagt 31,3 miljard uur en dat is 50,7 procent hoger dan de totale speeltijd een jaar eerder. Het aantal aangeschafte games was 21,4 procent hoger dan het voorgaande jaar. Door de groei steeg het dataverkeer van Steam flink, tot 25,2 Exabyte voor het hele jaar. Met de release van Cyberpunk 2077 werd een piek gemeten van 52Tbit/s.

Er kwamen op Steam 1,7 miljoen nieuwe VR-gebruikers bij in 2020 en de omzet uit VR-games steeg met 71 procent. Dat is grotendeels te danken aan Half-Life: Alyx, die game was goed voor 39 procent van de omzetgroei. Er werden in het hele jaar 104 miljoen SteamVR-speelsessies gehouden en die duurden gemiddeld 32 minuten. De totale speeltijd was 30 procent langer dan vorig jaar.

Steeds meer spelers gebruiken een controller om Steam-games te spelen. Er zijn 46,6 miljoen gebruikers met een controller, eind 2019 waren dat er 31,8 miljoen. In 2020 werden er 1,68 miljard gamesessies gestart met een controller, een groei van 66,6 procent ten opzichte van het vorige jaar.

De Steam Game Festivals, waarin gratis demo's speelbaar zijn, worden ook populairder. In het voorjaar werden er tijdens zo'n evenement 0,6 miljoen demo's geactiveerd, in de zomereditie waren dat er 3,1 miljoen en in het najaarsfestival 5,1 miljoen.