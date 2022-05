Cyberpunk 2077-dlc verschijnt later en next-gen upgrade in tweede helft 2021

CD Projekt RED begint later met het uitbrengen van dlc voor Cyberpunk 2077. De ontwikkelaar zei dat dit begin 2021 zou gebeuren, maar dat wordt uitgesteld om patches voorrang te geven. De grote next-gen update komt pas in de tweede helft van dit jaar.

Binnen tien dagen krijgt Cyberpunk 2077 een nieuwe update die bugs en crashes moet oplossen en 'in de weken daarna' volgt een grotere patch met significante veranderingen, meldt CD Projekt RED. Inhoudelijke details over de patches geeft de ontwikkelaar nog niet, maar de aankondiging ervan wordt genoemd in een bericht dat gepaard gaat met een videoboodschap, waarin Marcin Iwiński, een van de oprichters van de studio, uitgebreide excuses maakt voor de staat van de game zoals die is uitgebracht op consoles.

Op een gepubliceerde tijdlijn staan de komende patches aangeduid als versie 1.1 en 1.2. Eerder uitgebrachte patches werden aangeduid als hotfix. De next-gen update voor de game, waarmee het spel de capaciteiten van de PlayStation 5 en Xbox Series X en S volledig moet benutten, komt in de tweede helft van 2021 uit volgens de tijdlijn.

Na de twee komende patches volgen er gedurende het hele jaar nog meerdere updates met verbeteringen, maar de planning daarvan is nog niet bekend. CD Projekt RED zei voor de release van het spel dat het vanaf begin 2021 gratis dlc voor de game zou uitbrengen, maar nu zegt de studio dit uit te stellen, om bugfixes prioriteit te geven. Wanneer er dlc uitkomt is nog niet bekend. De gratis dlc zal gaan om kleine uitbreidingen, de studio is ook van plan om op termijn grote betaalde uitbreidingen uit te brengen.