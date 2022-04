CD Projekt Red stelt release Cyberpunk 2077 uit tot november

CD Projekt Red heeft Cyberpunk 2077 opnieuw uitgesteld. In plaats van 17 september moet de sci-fi-game nu op 19 november verschijnen. De studio meldt onder andere nog veel bugs te moeten verhelpen.

Volgens CD Projekt Red betekent de 'grote wereld' die Cyberpunk 2077 biedt ook dat er veel glad te strijken is en dat is precies waar de studio meer tijd voor neemt. Ontwikkelaars moeten veel doornemen omdat het bij het spel om complexe systemen zou gaan die met elkaar verweven zijn. Daarnaast is tijd nodig om de game mechanics in balans te brengen en bugs te verhelpen.

Volgens de maker is het spel wat inhoud en gameplay betreft klaar en het bedrijf meldt dat redacteuren wereldwijd het spel deze week kunnen uitproberen. Hun previews verschijnen 25 juni na Night City Wire, het online evenement waar CD Projekt Red meer bekend gaat maken over Cyberpunk 2077.

De studio moest het spel begin dit jaar al uitstellen van april naar september vanwege het vele werk dat nog gedaan moest worden. De allereerste aankondiging van het spel dateert uit 2012.