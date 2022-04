Gerucht: Microsoft test xCloud-servers voor Xbox Series X- en pc-games

Microsoft zou de hardware voor zijn xCloud-dienst voor gamestreaming een upgrade willen geven naar Xbox Series X-componenten, om dit volgend jaar aan te kunnen bieden. Ook zou het bedrijf testen met servers voor het streamen van pc-games.

Microsoft zou al aan het testen zijn met bijgewerkte xCloud-servers met Xbox Series X-hardware en ook lopen er experimenten met servers voor pc-games via de xCloud-dienst. Dat beweert The Verge op basis van zijn bronnen. Momenteel draait xCloud op servers met Xbox One S-hardware maar volgend jaar zou de dienst dus krachtiger hardware krijgen om Xbox Serie X-games streaming te kunnen leveren.

The Verge noemt het waarschijnlijk dat de testen met bladeservers met hardware voor pc-gaming ertoe leidt dat Xbox Game Pass voor pc-games via xCloud aangeboden zal worden. Die games zouden dan streaming te spelen zijn op Windows-pc's, mobiele apparaten en mogelijk ook Xbox-consoles. Omgekeerd is Microsoft aan het testen met Xbox-games die op Windows via xCloud te spelen zijn.