Lidl werkt aan Zigbee-bewegingssensoren voor smarthomelijn

De Zigbee Alliance heeft twee bewegingssensoren van Lidl van een certificaat voorzien. Het bedrijf lijkt de raam- of deursensor en de algemene bewegingssensor onderdeel te maken van een Home Smart-productlijn.

De 'Home Smart Window or Door Sensor' van Lidl is een rechthoekige sensor die kan detecteren of ramen of deuren open of gesloten zijn en notificaties kan versturen. Ook is een alarm aanwezig die moet voorkomen dat er met het product geknoeid wordt. De sensor werkt op batterijen.

De Home Smart Motion Sensor is een vergelijkbaar product voor de algemene detectie en notificatie van bewegingen. Lidl Nederland noemt het 'nog te vroeg' om iets over de producten, zoals prijzen en verschijningsdata te kunnen zeggen.

Lidl levert in Duitsland al enkele smarthomeproducten voor beveiliging via zijn Silvercrest-merk, zoals een Smart Home Starterkit. Deze producten werken op basis van het HomeMatic IP-platform. Dit platform maakt niet gebruik van Zigbee maar van radioverbindingen op 868,3MHz en 869,525MHz om interferentie van wifi, bluetooth en andere verbindingen te voorkomen.