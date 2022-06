Lidl-moederbedrijf Schwarz koopt securitybedrijf voor onder andere cloudtak

Het Duitse moederbedrijf van supermarktketen Lidl heeft een groot Israëlisch securitybedrijf overgenomen. Schwarz Group zegt met de overname te willen diversifiëren, maar securitybedrijf XM Cyber gaat ook werken aan de beveiliging van Lidls cloudaanbod.

Met de overname wil Schwarz 'zich voorbereiden voor toekomstige uitdagingen op ict-beveiligingsgebied', schrijft het moederbedrijf van onder andere supermarktketen Lidl in een persbericht. Schwarz neemt XM Cyber over, een securitybedrijf uit Israël dat veel bedrijven bijstaat met advies en preventieve maatregelen rondom beveiliging. Een overnamebedrag is niet bekend gemaakt. XM Cyber blijft werken zoals het dat al deed, maar gaat wel uitbreiden, zegt Schwarz.

Schwarz zegt dat het met de acquisitie zijn bedrijfsactiviteiten verder wil uitbreiden, maar er zijn ook andere redenen voor de overname. XM Cyber gaat bijvoorbeeld ook de beveiliging regelen van bijvoorbeeld de websites en andere online componenten van bedrijven die onder Schwarz vallen.

Ook noemt de retailer het belang van cloudsecurity in het persbericht. Hoewel Schwarz het niet zo letterlijk schrijft, gaat XM Cyber hoogstwaarschijnlijk ook veel bijdragen aan de cloudservice die het wil opzetten. Schwarz kondigde vorig jaar al aan clouddiensten te gaan aanbieden waarmee het wil concurreren met AWS. Over de plannen is vooralsnog niet veel bekend, maar waarschijnlijk gaat het nieuwe securitybedrijf daar een belangrijke bijdrage aan leveren.