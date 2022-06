Microsoft gaat drie Azure-datacenters bouwen rond Brussel

Microsoft wil een 'datacenterregio' bouwen in België voor clouddiensten en beveiligde opslag. Met de datacenters moeten Belgische inwoners en bedrijven sneller toegang kunnen krijgen tot deze diensten. Het bedrijf geeft maar weinig details over de locatie en omvang van de datacenters.

Wanneer de datacenters gebouwd moeten zijn, zegt Microsoft niet. Ook over de kosten en opbrengsten is niets bekend. Tegen 2025 moeten de datacenters, net als alle Microsofts datacenters, alleen maar energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken. Microsoft heeft nu wereldwijd zestig van zulke datacenterregio's aangekondigd.

Tegen HLN zegt het bedrijf dat het om drie datacenters gaat die 'in een driehoek van centers in de regio rond Brussel' geplaatst moeten worden. Uit veiligheidsoverwegingen wil het bedrijf niet vertellen waar de datacenters precies gaan komen. Microsoft zegt in de toekomst meer te willen zeggen over het Digital AmBEtion-plan. Zo wil het bedrijf ook Belgische inwoners 'helpen met het leren van digitale vaardigheden'.