Microsoft neemt drie nieuwe datacenters rondom Brussel in herfst 2025 in gebruik

Microsoft neemt ergens in de herfst van 2025 de datacenterinfrastructuur rondom Brussel in gebruik. Vanaf dan biedt de Amerikaanse techgigant naar eigen zeggen 'lokale clouddiensten' aan, ofwel Azure-diensten op hardware die in België gevestigd is.

Het zogenoemde Digital AmBEtion-initiatief maakt het volgens Microsoft mogelijk voor organisaties om lokaal hun gegevens te bewaren en verwerken. Daarnaast belooft het bedrijf dat gebruikers minder vertraging zullen ervaren vanwege de fysieke locatie in België in plaats van in bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Het gaat om drie datacenterlocaties die allemaal gevestigd zijn in de regio rondom Brussel. Een woordvoerder van Microsoft bevestigt tegenover Tweakers dat de in 2021 aangekondigde datacenters alle drie tegelijk in gebruik genomen worden.

Microsoft zet al jaren in op het aanbieden van clouddiensten onder de Azure-tak. Onlangs bleek uit kwartaalcijfers dat de groei van deze afdeling iets afnam omdat het bedrijf de huidige vraag niet kan bijbenen met de datacentercapaciteit. Het bedrijf heeft intussen ruim driehonderd datacenters wereldwijd, verspreid over meer dan zestig regio's, waaronder de betreffende Digital AmBEtion-regio in België.