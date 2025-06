'Google wil maker oogtrackingtechnologie overnemen voor 115 miljoen dollar'

Google is van plan om de start-up AdHawk Microsystems over te nemen voor 115 miljoen dollar, meldt Bloomberg. AdHawk ontwikkelt hardware en software voor oogtracking in AR- en VR-brillen. Met de overname zou Google de markt van smartglasses opnieuw willen betreden.

Google zou 115 miljoen dollar over hebben voor de overnamedeal, waarvan 15 miljoen dollar afhankelijk is van het behalen van prestatiedoelstellingen door AdHawk. De gesprekken tussen de twee bedrijven bevinden zich volgens persbureau Bloomberg in het laatste stadium, waardoor de deal nog kan mislukken. De overeenkomst wordt naar verwachting deze week ondertekend.

AdHawk werd in 2017 opgericht en ontwikkelt chips, hardware en software voor oogtracking. Deze technologie is een belangrijk onderdeel van XR- en VR-brillen, waaronder de Apple Vision Pro, de aankomende Project Moohan-bril van Samsung, de PlayStation VR2 van Sony en de Quest Pro van Meta. De start-up zou bekendstaan om zijn energiezuinige componenten en de mogelijkheid om de ogen van de gebruiker sneller te analyseren dan de sensoren van concurrenten.

Eerder toonde ook Meta interesse in de Canadese start-up. AdHawk heeft onder meer investeringen gekregen van Samsung, Intel, HP, Sony en Ray-Ban-eigenaar EssilorLuxottica. Die laatste is de partner van Meta voor de slimme Ray-Ban-brillen. Meta werkt naar verluidt aan een Oakley-versie van zijn smartglasses. Ook bedrijven als Samsung, Apple, OPPO en Amazon zouden werken aan hun eigen slimme brillen.

Google was een pionier op het gebied van smartglasses, met de Google Glass die in 2013 verscheen. Het apparaat werd nooit een commercieel succes, onder meer vanwege de hoge prijs, het oncomfortabele ontwerp en de beperkte functionaliteit. De techgigant stopte in 2015 met de slimme bril voor consumenten, maar verkocht tot 2023 nog wel zakelijke versies van het apparaat. Met de overname van AdHawk zou het bedrijf zijn terugkeer naar de markt voor slimme brillen in gang willen zetten.