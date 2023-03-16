Google stopt met verkoop en ondersteuning zakelijke versie Google Glass

Google is gestopt met de verkoop van de zakelijke versie van zijn Google Glass-AR-bril. De Enterprise Edition 2 is sinds deze week uit de verkoop. De ondersteuning voor de bril loopt nog een half jaar door.

Brillen blijven na 15 september wel werken, maar bedrijven kunnen dan geen vervangende exemplaren meer krijgen, zegt Google. Apps kunnen nog wel updates krijgen, maar Google heeft geen systeemupdates meer gepland staan voor de bril. Het is onbekend hoeveel exemplaren Google ervan heeft verkocht en hoeveel nog in roulatie zijn. Het is onbekend waarom Google ermee stopt. Het is wel aan het experimenteren met een andere AR-bril.

Google stopte met de verkoop van Glass voor consumenten in 2015 en de ondersteuning stopte in 2019. Van de zakelijke versie kwamen twee modellen uit, waarvan de Enterprise Edition 2 de recentste is, die komt uit 2019. De eerste Explorer Edition van de bril kwam tien jaar geleden uit.

Uit den ouden doosch: videoreport over Google Glass uit 2013

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-03-2023 12:08 60

16-03-2023 • 12:08

60

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himlims_ 16 maart 2023 12:22
is deze techniek niet (deels) doorgevloeid richting het leger?
Robbierut4 @himlims_16 maart 2023 12:26
Dat is meer vanuit Microsoft toch met hun hololens? nieuws: Amerikaanse leger gaat Microsofts HoloLens op slagveld inzetten
himlims_ @Robbierut416 maart 2023 12:43
Ook Google, weet dat die momenteel actief gebruikt worden
CAPSLOCK2000
@himlims_16 maart 2023 12:51
Vast, maar het leger had dit soort systemen al voordat Google het klein genoeg maakte om in een normale bril te passsen.
Luchtbakker 16 maart 2023 12:13
De GG was een van de prototypes waarvan ik wel had verwacht dat het een grote hype zou worden. Een smartphone, maar dan in je bril.

Valt me toch tegen dat het hem niet geworden is.
CAPSLOCK2000
@Luchtbakker16 maart 2023 12:50
De GG was een van de prototypes waarvan ik wel had verwacht dat het een grote hype zou worden. Een smartphone, maar dan in je bril.
Technisch gezien geloof ik er nog steeds in. Volgens mij is het ding gesneuveld op sociale aspecten en dan met name dat je er onopvallend mee kan filmen zonder dat je gesprekspartner het door heeft. Mensen vinden het niet fijn om voortdurend gefilmd te worden en gaan er voor de zekerheid maar altijd van uit dat het ding aan staat (en terecht). De dragers van een GG waren dus bij voorbaat verdacht en kregen daar veel verveldende opmerkingen over dus ging de lol er snel van af om met zo'n ding rond te lopen.

Ik verwacht dat het weer terugkomt als de techniek ver genoeg is dat het in een contactlens past zodat niet direct te zien is dat je met een GG rond loopt.
gday @CAPSLOCK200016 maart 2023 16:07
Ik vond dat altijd overtrokken. Ik heb zelf een Google Glass die ik destijds veel droeg. Het probleem zat vooral in de beeldvorming. Als ik iemand ongemerkt wilde filmen met mijn Glass moest ik continu in de richting van die persoon staren. Dat valt op. Met mijn mobieltje daarentegen kan ik met gemak iedereen om me heen filmen zonder dat ik naar die persoon moet staren. Ik kan gewoon doen alsof ik een berichtje stuur, of überhaupt niks met het apparaat doen maar ondertussen wel iets om me heen filmen. Op één of andere manier is dat iets dat we wel accepteren, wellicht omdat vrijwel iedereen zelf ook een soort afhankelijkheid heeft van zijn eigen smartphone.

Ik heb zelf overigens nooit vervelende opmerkingen gehad. Alleen positieve opmerkingen van mensen die óf Glass kenden en benieuwd waren naar de ervaringen óf geen idee hadden wat het was maar wel nieuwsgierig waren. Ik weet natuurlijk niet wat mensen dachten die mij niet aanspraken ... :P
Vexxon @gday16 maart 2023 17:00
Ik vind iemand die mij continu filmt, of dat nou met bril is of met smartphone, zonder het te vragen sowieso irritant en stuitend asociaal. Ik zou die persoon vriendelijk maar zeer dringend vragen daarmee te stoppen.
Als daar geen gehoor aan wordt gegeven dan is het apparaat van mij.
Ik kan gewoon doen alsof ik een berichtje stuur, of überhaupt niks met het apparaat doen maar ondertussen wel iets om me heen filmen. Op één of andere manier is dat iets dat we wel accepteren
Als je doet alsof je een berichtje stuurt maar iemand probeer je het dus te verbergen en krijgen mensen dus niet de kans om het te accepteren of niet.
Je hele stelling dat het filmen van mensen met een mobieltje ineens wel geaccepteerd wordt veeg je daarmee zelf vakkundig van tafel.
gday @Vexxon16 maart 2023 17:05
Ik bedoel uiteraard niet dat mensen het accepteren dat ze gefilmd worden. Ik bedoel dat mensen de mogelijkheid dát ze gefilmd worden door een mobieltje stilzwijgend accepteren, en dat lijkt me evident want heb jij ooit iemand stennis zien schoppen simpelweg omdat iemand anders een mobieltje in z'n hand had waarbij hij of zij zich in de field of view van de camera bevond? Ik in ieder geval niet. Maar bij een apparaat als Google Glass was dat opeens wél een probleem, terwijl er bovendien een ledje oplichtte en het schermpje duidelijk zichtbaar oplichtte voor omstanders binnen het field of view als Glass aan het opnemen was. Als ik je met een mobieltje zou filmen zou jij daar veel minder visual cues van krijgen dan van een filmende Glass.

Overigens is bij mijn weten geen enkel apparaat 'van jou' als je in de openbare ruimte gefilmd wordt met een mobieltje. :P

[Reactie gewijzigd door gday op 23 juli 2024 09:48]

Vexxon @gday16 maart 2023 19:15
Ze accepteren dat jij een mobieltje in je handen hebt, niet dat jij ze aan het filmen bent want dat weten ze niet.

Als iemand mij ongevraagd filmt met zijn mobiel is ie wel zeker van mij

[Reactie gewijzigd door Vexxon op 23 juli 2024 09:48]

Remzi1993 @Vexxon17 maart 2023 06:11
Ze accepteren dat jij een mobieltje in je handen hebt, niet dat jij ze aan het filmen bent want dat weten ze niet.
Dat zegt hij dus niet. Hij zegt dat je met beide kan filmen, maar dat met GG meteen te zien was of je aan het filmen was (lampje, maar ook dat iemand naar je staart) en bij een mobiel zie je dat dus niet of wordt er aangenomen dat je niet filmt terwijl je dit dus stiekem kan doen.
gday @Vexxon16 maart 2023 20:37
Volgens mij begrijp je het niet helemaal.

Door te accepteren dat iemand een mobieltje in z’n hand houdt, accepteer je ook het risico dat je ongemerkt met dat mobieltje gefilmd wordt.

En als je gaat doen alsof andermans apparaat ‘van jou’ is, dan mag je je daarvoor verantwoorden bij een kantonrechter. Have fun!

[Reactie gewijzigd door gday op 23 juli 2024 09:48]

Remzi1993 @gday17 maart 2023 06:12
Verantwoorden bij de politie haha 😂😆 Alsof hij in een openbare ruimte niet weg kan lopen. Sociaal onaangepast dus.
Sir_Eleet @Vexxon17 maart 2023 11:18
Ik begrijp je reactie wel: er heerst namelijk een soort straffeloosheid bij illegaal filmen. Je moet eigenlijk wachten tot de video ook illegaal op het internet geplaatst wordt om die aan te kunnen klagen, als je die al terugvind. Met een beetje geluk gaat de video eerst "viraal" en wordt je gestigmatiseerd door het halve land.
gday @Sir_Eleet18 maart 2023 12:45
De reden dat dit toegestaan is, is omdat het onderdeel is van vrijheid van informatievergaring en meningsuiting. Deze vrijheid is een groot goed in onze democratie. Ik zou dus willen zeggen dat het nadeel van een verbod hierop aanzienlijk groter is dan het voordeel.
Remzi1993 @gday21 maart 2023 15:32
Inderdaad! Daarbij wordt de handeling en/of gedraging achteraf getoetst door de rechter en niet vooraf (wat vele blijkbaar willen). Het is ook zo geregeld dat de verspreiding eigenlijk illegaal is zonder iemands toestemming. Maar filmen in de openbare ruimte is vaak ook een grijs gebied (bijvoorbeeld commercieel heb je portretrecht enz.. en niet-commercieel heb je ook met privacy te maken).

Je hebt eigenlijk altijd 2 kanten: commercieel en niet-commercieel
gday @Remzi199321 maart 2023 20:57
Klopt, voor het verspreiden van opnames gelden weer andere regels uiteraard.

Maar goed, blijkbaar denken sommigen dat ze een vrijbrief hebben voor geweld als iemand anders iets doet wat ze niet leuk vinden ondanks dat de wet dat toestaat.
Remzi1993 @gday22 maart 2023 09:35
Inderdaad 😂😆 Stelletje malloten zijn dat haha 😂 Echt niet normaal. En als klap op de vuurpijl gaan ze ook hier lopen janken en schuimbekkend mensen lopen te dreigen. Het niveau blijft maar dalen hier 🙈
Remzi1993 @Vexxon17 maart 2023 06:18
Mensen praten het hier niet goed, maar om dan geweld te gebruiken terwijl je gewoonweg het kan aangeven en als ze daar geen gehoord aan geven weg kan lopen.

Als iemand je achtervolgd en steeds aan het filmen is dan is dat een ander verhaal, maar hoe jij hier reageert is waarom mensen je rapporteren en je negatief modereren. Je dient je hier gewoonweg aan de huisregels te houden van Tweakers en op een normale/goede manier het debat te kunnen voeren zonder allerlei vreemde gedragingen en emotioneel gedoe.
Vexxon @Remzi199320 maart 2023 11:41
Ik zou die persoon vriendelijk maar zeer dringend vragen daarmee te stoppen.
Als daar geen gehoor aan wordt gegeven dan is het apparaat van mij.
Zoals ik al zei, ik ga niet meteen over tot geweld, ik ben helemaal geen gewelddadig persoon.
Ik vraag het eerst of men wil stoppen, zo niet...

Ik heb vrede met gerapporteerd of negatief gemodereerd worden, ik trek ook helemaal niet in twijfel dat dat terecht is.
Wat mij tegen de borst stuit is dat het stiekem filmen van mensen als normaal gezien wordt en dat men denkt dat als men het niet doorheeft gelijkstaat aan acceptatie.
gday @Vexxon21 maart 2023 20:52
Wat mij tegen de borst stuit is dat het stiekem filmen van mensen als normaal gezien wordt en dat men denkt dat als men het niet doorheeft gelijkstaat aan acceptatie.
Hier ga je weer de fout in. Ik heb meermaals gezegd dat men het risico accepteert. En waarom accepteert men dat? Vanuit de aanname dat het niet gedaan wordt. Jij verdraait telkens mijn woorden door te stellen dat ik beweer dat men het accepteert dat men stiekem gefilmd wordt. Dat is toch echt iets anders.
Remzi1993 @gday22 maart 2023 09:39
Bro kan niet begrijpend lezen 😂🫣
Mensen proberen het hier tig keer aan hem uit te leggen. Blijkbaar heeft het geen nut 😅
Remzi1993 @Vexxon21 maart 2023 15:21
Ik heb het hier over:
Als daar geen gehoor aan wordt gegeven dan is het apparaat van mij.
Hier denk je nog steeds dat je gelijk hebt:
Als iemand mij ongevraagd filmt met zijn mobiel is ie wel zeker van mij
Daarna wel. Je kan in de openbare ruimte gewoon weglopen. Je blijf van iemands anders eigendom af. Ook al denk je gelijk te hebben of iets dergelijks. Weglopen is ook een optie.

Sterker nog, als jij probeer iemands zijn mobiel te pakken kan en mag iemand zichzelf verdedigen (dit moet wel proportioneel zijn en als die ander daarin doorslaat dan is die ook fout - dan zijn jullie beide fout trouwens. - hypothetisch gezien)

Daarbij zou jouw gedrag (hypothetisch gezien) alleen werken bij iemand die (veel) zwakker is dan jij, als je bijvoorbeeld iemand tegenover je hebt die enorm gespierd is en/of goed getraind dan heb je dikke vette pech. Ik zou niet die risico wagen ook niet als je iemand voor je hebt waarbij je het wel kan doen. Gewoon weglopen en zeggen dat je het niet oké vind en het op een normale manier aangeven zonder allerlei emotioneel gedoe en andere vreemde gedragingen.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 09:48]

bzzzt @CAPSLOCK200016 maart 2023 15:55
Heb zelf jaren geleden het eerste prototype eens op mijn hoofd gehad en afgezien van de creepy 'man met camera' look was het ding amper bruikbaar. Alles reageerde traag en vroeg je ook maar iets van de ingebouwde processor schakelde die zich met een noodgang uit vanwege 'oververhitting'. Geen idee of die zakelijke versie beter was, maar voor een beetje gebruikersproduct moet het toch een dag op de batterij kunnen draaien en niet om allerlei redenen steeds stilvallen.

Denk dat we eerder een verbeterde versie van het brilconcept zien; een batterij+cpu+camera op je oog plakken lijkt me nog jaren ver weg als het ooit al mogelijk wordt.
GekkePrutser
@CAPSLOCK200016 maart 2023 16:22
Er zat een lampje op waarmee je het filmen kon zien. Maar persoonlijk vond ik die camera ook griezelig, zeker omdat je het over google hebt.

As ik er zelf een gehad had, had ik de camera denk ik afgeplakt. Want het hele voordeel van zo'n ding had weinig met de camera te maken maar meer met de heads-up notificaties en assistentie. Hij was gewoon veel beter in de markt gevallen als ze die hele camera gewoon weg hadden gelaten.
CAPSLOCK2000
@GekkePrutser17 maart 2023 10:59
Ja, goed punt, zonder camera was het vast niet controversieel geweest.
Een lampje helpt wel maar de rest van de wereld moet maar weten dat dit lampje bestaat (en dat het ook echt werkt en niet kapot is).

Mensen houden er niet van om gefilmd te worden maar als ze het niet weten/beseffen (omdat de camera buiten zicht aan het plafond hangt) zullen ze zich er ook niet druk over maken.

Zo'n Google Glass zie je vlak voor je (op de neus van je gesprekspartner) en daardoor zijn mensen zich er heel bewust van. Ik zou willen dat mensen meer nadachten en hun energie beter verdelen dan alleen het probleem dat ze recht voor zich zien, maar helaas, zo werkt dit beestje niet.
batteries4ever @CAPSLOCK200017 maart 2023 13:44
Klopt, de term "glasshole" - geen slechte -heeft natuurlijk ook niet mee geholpen, net als het idee dat Google je nu wellicht de hele tijd filmt, ook als jij vanwege privacy van dat platform af probeert te blijven. Het is neit erg anders dan iemand die je met een mobieltje fotografeert, maar zo voelt het wel!
MrDayOff @Luchtbakker16 maart 2023 12:48
De privacy rechten zaten in de weg, doordat er een camera op de bril zat. Je kon dus continu filmen/foto's maken waar je ook was.
bzzzt @MrDayOff16 maart 2023 16:00
Niet met de eerste versie, die ging in no time uit vanwege oververhitting.
Oon @Luchtbakker16 maart 2023 13:19
Ik had ook verwacht dat dit een kickstart van de AR-toekomst zou zijn, maar dat viel tegen.

Overigens is er inmiddels nog altijd geen goed alternatief, wel wat pogingen en andere oplossingen maar niks dat echt de AR-ervaring biedt die Google Glass soort-van-beloofde.
djneo-nl @Luchtbakker16 maart 2023 13:23
Ik heb er een poosje 1 gebruikt, de originele uit 2015 omdat mijn werkgever het had aangeschaft voor (ik heb geen flauw idee) marketing beelden

Het voelde meer alsof je er gewoon niks aan had, meer een Smartwatch wat constant in je oogbeeld zit
Marve79 @Luchtbakker16 maart 2023 12:15
Mwah, ik zag er geen brood in iig. Als je nu geen bril nodig hebt ga je die echt niet vrijwillig dragen lijkt me. Het idee was leuk niet meer dan dat.
gavinz @Marve7916 maart 2023 14:10
Ik heb mijn ogen laten laseren en ben blij dat ik geen bril meer draag. Ik sta niet bepaald voor aan in de rij om een AR bril o.i.d te gaan dragen ;)
Marve79 @gavinz16 maart 2023 14:38
Nee dan ben je niet de enige. Daarom is Apple er denk ik ook mee gestopt met de consumentenversie. De doelgroep is gewoon veel te klein, enkel de die-hard geek.
Snosky @Autisme_tech16 maart 2023 12:34
Heb toch een zonnebril nodig als de zon weerkaatst op een nat wegdek en mij verblind 8-)
r0o @Autisme_tech16 maart 2023 12:52
Als je niet met een automaat rijdt lijkt me een hand toch zeer onhandig (pun intended).
DigitalExorcist @r0o16 maart 2023 13:12
Bestond er maar zoiets als een soort ding wat je naar beneden kunt klappen waardoor je niet je hand, maar dat 'klepje' voor je ogen hebt tegen de zon.... ;)
bzzzt @DigitalExorcist16 maart 2023 15:56
Als je door dat klepje de weg dan niet meer ziet kan je misschien beter helemaal niet autorijden ;)
DigitalExorcist @bzzzt16 maart 2023 16:14
True facts
CHRISTIANI @DigitalExorcist16 maart 2023 23:47
Bestaat
DigitalExorcist @CHRISTIANI17 maart 2023 11:27
Joh je meent het.
Marve79 @Autisme_tech16 maart 2023 13:39
Ik kan dus absoluut geen zonnebril verdragen, ik krijg na een tijdje echt knallende koppijn.
bzzzt @Marve7916 maart 2023 15:59
Vreemd, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Puur uit interesse: heb je last van de fysieke bril of bijvoorbeeld van het polarisatie effect of het verminderde licht? Al eens geprobeerd met verschillende zonnebrillen?
Marve79 @bzzzt16 maart 2023 17:25
De fysieke bril. Bijv op de motor kon ik het ook nooit verdragen dus ik moest echt een helm hebben met getint vizier op zonnige dagen. Dat ding wat op m'n neus en ogen drukt, het is ook niet echt hoofdpijn maar een heel vervelend zeurend gevoel wat na een tijdje optreed. Als ik dan de bril afzet is het direct over.
bzzzt @Marve7917 maart 2023 08:47
Interessant, voor het eerst dat ik dat hoor. Er zullen ongetwijfeld meer mensen zijn die daar last van hebben, maar aangezien zonnebrillen ook een ding zijn denk ik niet dat het betekent dat een smart-bril concept per definitie kansloos is.
onetime @Marve7921 maart 2023 13:16
Als mijn bril is verbogen en bij gevolg niet goed afgesteld, dan heb ik dat ook.
Een goed afgesteld exemplaar (goede opticien, bv Masselman in Amsterdam) heeft denk ik dat effect niet.
GekkePrutser
16 maart 2023 16:17
Ik heb toevallig pas zo'n ding gekocht voor 150 euro, tweedehands. Ik doe veel met AR en VR en het was leuk om er eens mee te spelen. Het is een heel ander ding dan de consumenten glass (ondanks dat beiden er bijna exact hetzelfde uitzien), out of de box kan dit ding helemaal niks. Als je de google glass enterprise uit de doos haalt zit er niet eens software op, alleen een hele kale android zonder apps. Vroeger zat er een camera demo app op maar die is er afgehaald in de laatste firmware.

Google zette deze vooral op de markt als alternatief voor een Vuzix of RealWear. Deze worden gebruikt door field service mensen die op afstand ondersteuning krijgen. Hierdoor kan de ondersteuner zien waar de field service man (want vrouwen zijn het niet vaak ;) ) naar kijkt, en advies geven. Hier heb je wel software voor nodig, denk aan een PointR of Ubimax. Dit rol je dan geautomatiseerd uit met MDM (mobiel apparaat beheer) software. Dat werkt prima met de glass.

Dit is wel een werkende oplossing technisch gezien, maar het probleem is dat bijna iedereen die dit zoekt, ook een stevige oplossing wil. Want de mensen die dit soort werk doen, werken bijna altijd in redelijk ruige industriele omgevingen. De Vuzix en RealWear bieden dit, en hebben ook een heel ecosysteem met veiligheidsglazen en helmbevestiging. De Google Glass is niet robuust, en alleen voor een kantooromgeving bedoeld, want de hardware is origineel voor consumentengebruik bedoeld geweest. En laat het kantoor nu net een omgeving zijn waar hier weinig behoefte aan is.

Dus, het was een beetje raar produkt dat alleen in een hele specifieke niche valt maar zichzelf daar ook tegelijk voor afschrijft op veel punten. Geen wonder dat ze er mee ophouden. Bij ons op het werk hebben we honderden vuzixen en realwears maar voor de glass was geen interesse vanwege bovenstaande punten.

Overigens kan je er wel meer mee doen dan het bovenstaande verhaal, maar het probleem is dat hij zo kaal geleverd wordt dat je daar dus extra software voor nodig is. En er is voor zover ik weet geen software voor de enterprise glass te krijgen die doet wat de consumentenversie kon doen. Zoals notificaties van je telefoon weergeven, een heads-up navigatie tijdens het lopen doen enzovoorts. Kennelijk had google gehoopt dat andere bedrijven dit wel zouden ontwikkelen voor de glass (want er zit wel een hele devkit bij) maar dat is nooit gebeurd. Het enige dat van de grond is gekomen is support voor die hands-on ondersteuning ("You see what I see") usecases. Helaas.

PS: Wat ook heel erg irritant is aan het ding, is dat de accu continu leeg loopt, ook als je hem helemaal oplaadt en dan netjes uitschakelt in Android (dus niet in slaap zet). Dan nog is de accu in een paar dagen leeg. Dus je moet hem of elke paar dagen opladen, of rekening mee houden dat de accu snel veroudert. Want Lithium Polymer accu's verouderen heel snel als ze leeg zijn.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 09:48]

s.butterman @GekkePrutser22 maart 2023 16:55
Waar heb je dat ding voor dat prijsje gescoord?
GekkePrutser
@s.butterman22 maart 2023 17:00
Op wallapop. Soort lokale marktplaats hier in Spanje.
segil 16 maart 2023 14:06
https://www.youtube.com/watch?v=hOPWsh-DFUs
O-)
Meiklokje 16 maart 2023 18:31
Google begint wispelturige kuren te vertonen. Na stadia is de volgende innovatie aan de beurt waar men de stekker ervan uit trekt. Gaat het nog goed bij Google ? :O
mutley69 17 maart 2023 21:09
Google, Microsoft en vele anderen zijn al lang geen betrouwbare partijen meer. Als men wil dat ik enthousiast wordt - dan wil ik lange termijngaranties met schadevergoedingen die niet min zijn! Ik wil continuïteit - geen kangoeroegedrag zoals nu!

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