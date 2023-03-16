Google stopt met verkoop en ondersteuning zakelijke versie Google Glass

Ik heb toevallig pas zo'n ding gekocht voor 150 euro, tweedehands. Ik doe veel met AR en VR en het was leuk om er eens mee te spelen. Het is een heel ander ding dan de consumenten glass (ondanks dat beiden er bijna exact hetzelfde uitzien), out of de box kan dit ding helemaal niks. Als je de google glass enterprise uit de doos haalt zit er niet eens software op, alleen een hele kale android zonder apps. Vroeger zat er een camera demo app op maar die is er afgehaald in de laatste firmware.
Google zette deze vooral op de markt als alternatief voor een Vuzix
of RealWear
. Deze worden gebruikt door field service mensen die op afstand ondersteuning krijgen. Hierdoor kan de ondersteuner zien waar de field service man (want vrouwen zijn het niet vaak
) naar kijkt, en advies geven. Hier heb je wel software voor nodig, denk aan een PointR of Ubimax. Dit rol je dan geautomatiseerd uit met MDM (mobiel apparaat beheer) software. Dat werkt prima met de glass.
Dit is wel een werkende oplossing technisch gezien, maar het probleem is dat bijna iedereen die dit zoekt, ook een stevige
oplossing wil. Want de mensen die dit soort werk doen, werken bijna altijd in redelijk ruige industriele omgevingen. De Vuzix en RealWear bieden dit, en hebben ook een heel ecosysteem met veiligheidsglazen en helmbevestiging. De Google Glass is niet robuust, en alleen voor een kantooromgeving bedoeld, want de hardware is origineel voor consumentengebruik bedoeld geweest. En laat het kantoor nu net een omgeving zijn waar hier weinig behoefte aan is.
Dus, het was een beetje raar produkt dat alleen in een hele specifieke niche valt maar zichzelf daar ook tegelijk voor afschrijft op veel punten. Geen wonder dat ze er mee ophouden. Bij ons op het werk hebben we honderden vuzixen en realwears maar voor de glass was geen interesse vanwege bovenstaande punten.
Overigens kan je er wel meer mee doen dan het bovenstaande verhaal, maar het probleem is dat hij zo kaal geleverd wordt dat je daar dus extra software voor nodig is. En er is voor zover ik weet geen software voor de enterprise glass te krijgen die doet wat de consumentenversie kon doen. Zoals notificaties van je telefoon weergeven, een heads-up navigatie tijdens het lopen doen enzovoorts. Kennelijk had google gehoopt dat andere bedrijven dit wel zouden ontwikkelen voor de glass (want er zit wel een hele devkit bij) maar dat is nooit gebeurd. Het enige dat van de grond is gekomen is support voor die hands-on ondersteuning ("You see what I see") usecases. Helaas.
PS: Wat ook heel erg irritant is aan het ding, is dat de accu continu leeg loopt, ook als je hem helemaal oplaadt en dan netjes uitschakelt in Android (dus niet in slaap zet). Dan nog is de accu in een paar dagen leeg. Dus je moet hem of elke paar dagen opladen, of rekening mee houden dat de accu snel veroudert. Want Lithium Polymer accu's verouderen heel snel als ze leeg zijn.
[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 09:48]