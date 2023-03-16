Google stopt met verkoop en ondersteuning zakelijke versie Google Glass

Google is gestopt met de verkoop van de zakelijke versie van zijn Google Glass-AR-bril. De Enterprise Edition 2 is sinds deze week uit de verkoop. De ondersteuning voor de bril loopt nog een half jaar door.

Brillen blijven na 15 september wel werken, maar bedrijven kunnen dan geen vervangende exemplaren meer krijgen, zegt Google. Apps kunnen nog wel updates krijgen, maar Google heeft geen systeemupdates meer gepland staan voor de bril. Het is onbekend hoeveel exemplaren Google ervan heeft verkocht en hoeveel nog in roulatie zijn. Het is onbekend waarom Google ermee stopt. Het is wel aan het experimenteren met een andere AR-bril.

Google stopte met de verkoop van Glass voor consumenten in 2015 en de ondersteuning stopte in 2019. Van de zakelijke versie kwamen twee modellen uit, waarvan de Enterprise Edition 2 de recentste is, die komt uit 2019. De eerste Explorer Edition van de bril kwam tien jaar geleden uit.

Uit den ouden doosch: videoreport over Google Glass uit 2013