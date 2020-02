Google brengt Glass Enterprise Edition 2 uit voor ontwikkelaars

Google brengt zijn Glass Enterprise Edition 2 uit voor ontwikkelaars, ongeveer negen maanden na de release voor bedrijven. Dankzij de release kunnen ontwikkelaars die dat willen aan de slag met de augmentedrealitybril.

De bedoeling is dat ontwikkelaars met de bril bedrijfstoepassingen kunnen maken, meldt Google. De bril kwam in mei vorig jaar al uit voor bedrijven, maar was tot nu toe alleen op beperkte schaal via Google te krijgen. Google-partnerbedrijven SHI en Mobile Advance bieden nu de Glass Enterprise Edition 2 aan voor prijzen iets boven 1000 dollar.

De software werkt op basis van Android en Google heeft ook nieuwe samples online gezet, waarmee ontwikkelaars aan de slag kunnen met het maken van software voor de nieuwe versie van de bril. De Enterprise Edition 2 heeft een Qualcomm XR1-processor. De accu heeft een capaciteit van 820mAh. Verder heeft de bril 3GB lpddr4-geheugen, 32GB aan emmc-opslag en de bril draait nog altijd op Android Oreo. Dit keer wordt ook Android Enterprise Mobile Device Management ondersteund. Ook zijn wifi 5 via 802.11ac en bluetooth 5 aanwezig en de projector zit nog altijd voor een enkel oog; deze module heeft een resolutie van 640x360 pixels.