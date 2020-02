Logitech erkent bug in Harmony-afstandsbedieningen maar fixt hem niet

Fabrikant Logitech erkent dat zijn Elite 950 en Harmony-afstandsbedieningen een bug bevat bij het weergeven van de accustatus na het opladen. Die bug zit er al een paar jaar in, maar de fabrikant heeft de softwarefout nog niet gerepareerd.

Volgens Logitech gaat het laden wel goed, maar vergeet de software om de status van de accu te verversen. De fabrikant claimt dat de afstandsbedieningen na enige tijd de juiste accustatus moeten weergeven, anders moeten gebruikers de afstandsbediening terugzetten in de lader en weer eruit halen, zegt de fabrikant tegen Tweakers. Een andere oplossing geeft de fabrikant niet.

De bug zit al enige jaren in de software en treedt ook op bij nieuwe exemplaren die nu nog te koop zijn. Een lezer wees Tweakers op het bestaan van de bug. De fabrikant was er al van op de hoogte. Volgens de fabrikant hebben niet alle exemplaren van de afstandsbedieningen de bug. Kopers hebben vaak geen garantie meer en komen niet in aanmerking voor omruiling.