Firmware-update van Logitech blokkeert lokale toegang tot de Harmony Hub

De jongste firmware-update voor de Logitech Harmony Hub heeft tot gevolg dat het apparaat niet meer toegankelijk is via het lokale netwerk. Dit wordt gemeld op diverse fora. Het is nog niet duidelijk of Logitech de functionaliteit met opzet heeft verwijderd of dat het om een fout gaat.

Met de Harmony Hub van Logitech kan een smartphone of tablet worden gebruikt als universele afstandsbediening voor allerlei home-entertainment- en intelligente thuisapparaten. Met behulp van een api kan het toestel via een lokaal netwerk worden aangestuurd, maar sinds de laatste firmware-update, 4.15.206, blijkt dat niet meer te lukken. In theorie kan dat gebruikers van een Harmony Hub benadelen. Als Logitech op een bepaald moment besluit om het toestel niet langer te ondersteunen, bijvoorbeeld door de stekker uit de servers te trekken, zou dat het apparaat meteen compleet onbruikbaar maken.

In een forum op Reddit.com krijgen gebruikers het advies om hun Harmony Hub voorlopig niet te upgraden naar de nieuwste software, de automatische updatefunctie uit te schakelen en de firmware te herstellen naar de vorige versie: 4.15.201. Daarna is het toestel als vanouds via het lokale netwerk toegankelijk. Logitech heeft nog niet gereageerd op de problemen die door de update zijn ontstaan.