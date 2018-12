'Coinhive al jaar lang malware met grootste impact voor bedrijven'

In de voorbije twaalf maanden had 38 procent van de bedrijven wereldwijd op een of andere manier te maken met cryptominingmalware. Grootste boosdoener was de Coinhive cryptominer met een aandeel van 24 procentpunt. Dit blijkt uit de Global Threat Index van Check Point.

De Coinhive cryptominer prijkt sinds 2017 bovenaan de lijst met ‘populairste’ bedreigingen en kan zich nu precies een jaar de nummer ÚÚn noemen. De posities twee en drie worden momenteel bekleed door Cryptoloot en Andromeda. In de novembereditie van de Global Threat Index, samengesteld door beveiligingsspecialist Check Point, valt echter vooral de opkomst van het Emotet-botnet op. Dat botnet groeide sterk na verschillende nieuwe aanvalsgolven, waaronder een succesvolle campagne in Thanksgiving-thema. Mede daardoor wist Emotet zich in korte tijd een plek te verwerven in de top tien van populairste malware.

De Thanksgiving-campagne was opgebouwd rond zogeheten malspam-e-mails, vermomd als Thanksgiving-kaartjes met onderwerpen als ‘Thanksgiving day wishes’ en ‘Thanksgiving day congratulation’. De mails bevatten kwaadaardige bijlagen, opnieuw voorzien van bestandsnamen in Thanksgiving-thema. Zo kon het botnet zich verder verspreiden en raakten computers ook ge´nfecteerd met andere malware. Deze strategie deed de wereldwijde impact van het Emotet-botnet volgens Check Point met 25 procent stijgen.

Ook it-beveiliger ESET stelt in zijn nieuwste trendrapport vast dat gevallen van cryptocurrencymining en cryptojacking in 2019 zullen blijven toenemen. Het bedrijf voorspelt dat aanvallers zich steeds meer gaan toespitsen op slimme toestellen en thuisassistenten om zo cryptominingfarms uit te bouwen.

Update, 11.55: De titel van het artikel is aangepast. Daar stond aanvankelijk dat een op de drie bedrijven in 2018 ge´nfecteerd raakte, gebaseerd op het Nederlandstalige persbericht, maar waarschijnlijk betrof het een vertaalfout in het persbericht want zo staat het niet in het Engelstalige bronartikel.