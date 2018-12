Buitengebieden van Noordoost-Drenthe krijgen glasvezelnetwerk

De buitengebieden van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo krijgen een glasvezelnetwerk. Glasvezel Buitenaf meldt dat 49,6 procent van de inwoners heeft getekend voor glasvezel. Daarmee is de vooraf bepaalde ondergrens van 45 procent gehaald.

Glasvezel Buitenaf meldt dat het percentage van 49,6 iets minder hoog is dan waarop was gehoopt, maar volgens het bedrijf hebben ook veel inwoners van het plaatsje Annen voor glasvezel getekend. Alle aanmeldingen samen bieden voor Glasvezel Buitenaf 'voldoende perspectief om zekerheid over de komst van glasvezel te geven'.

'Projectambassadeur' Gerard Kooij meldt aan RTV Drenthe dat de teller drie dagen voor de deadline van 17 december nog op 3.541 aanmeldingen stond, wat neerkomt op 43 procent. Vorig jaar was er ook al een poging om deze regio van glasvezel te voorzien, maar die strandde toen. De initiatiefnemers wilden dat de gemeenten zich als aandeelhouder committeerden, maar dat gebeurde niet. De gemeente Aa en Hunze zou nu een bedrag van 800.000 euro hebben gereserveerd. De provincie en de gemeenten Assen en Tynaarlo moeten nog een besluit nemen over een dergelijke financiering.

Dit project is een bundeling van twee glasvezelinitiatieven. Het gaat om lokale groepen in Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Bij de bundeling hebben de Stichting Drents Glasvezel Collectief en Glasvezel Buitenaf de handen ineengeslagen. Het netwerk zal worden beheerd door Re-net, onderdeel van Rendo. Rendo is een netbeheerder die het gas- en elektriciteitsnetwerk in regio's van Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel beheert en onderhoudt.

Wat opvalt bij dit project, is dat de inwoners die zich hebben aangemeld voor glasvezel, een relatief laag bedrag moeten neertellen voor de aanleg en het onderhoud. Doorgaans geldt dat de afnemers bij dit soort regionale glasvezelprojecten eenmalig bijna 2000 euro moeten betalen, of voor de duur van het abonnement maandelijks zo'n 20 euro boven op de abonnementsprijs. Bij dit glasvezelproject, dat zich uitstrekt van het zuidoosten van Assen tot aan het Groningse Haren, geldt de verplichting om eenmalig 1000 euro te betalen of maandelijks 7,50 euro. De internetaanbieders zijn Caiway, Cbizz, Delta, Fiber en Helden van Nu.