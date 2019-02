'Beschikbaarheid 5g staat onder druk door leemtes in glasvezelnetwerken'

De Fiber Carrier Association, een brancheorganisatie voor glasvezelbedrijven, waarschuwt dat de uitrol van 5g in Nederland kan stagneren doordat de investeringen in de uit glas bestaande core- en backbone-netwerken onvoldoende zijn.

Andrew van der Haar, de directeur van brancheorganisatie FCA, merkt op dat de aanleg van glasvezel voor huishoudens weer in de lift zit, maar tegelijkertijd maakt hij zich zorgen over de verspreiding van glasvezel voor 5g-verbindingen: "Daar waar nu glasvezel wordt of uitgerold gaat worden, gaat het voornamelijk om huishoudens. Als we straks volop profijt willen hebben van 5g, zal tot in elke uithoek van Nederland glasvezel moeten liggen".

In een onderliggend rapport wijst de FCA op een scheiding die volgens de organisatie aan het ontstaan is tussen de aanleg voor huishoudens en bedrijven enerzijds, en de aanleg van de core- en backbone-netwerken anderzijds. Deze corenetwerken, die de onderlinge connectiviteit tussen de netwerken, internetexchanges en datacenters faciliteren, zijn in feite te beschouwen als de 'slagaders' van de digitale infrastructuur.

Van der Haar vindt dat de marktwerking onvoldoende leidt tot de aanleg van glasvezelkabels die nodig zijn voor 5g. "Het is mooi dat er flink wordt geïnvesteerd in glasvezel voor huishoudens, dat juichen we toe. Maar wij voorzien dat puur op basis van marktwerking niet op tijd overal glasvezel ligt voor 5g. Dat is niet alleen vervelend voor consumenten, maar juist ook voor het bedrijfsleven, omdat bijvoorbeeld de mogelijkheden van iot niet overal kunnen worden benut. Op die manier dreigt een verdere economische tweedeling, die bijvoorbeeld nu ook al bestaat doordat bedrijven in buitengebieden geen beschikking hebben over snel internet."

De directeur van de FCA ziet op dit punt een rol voor de overheid: "De frequenties voor 5g worden over niet al te lange tijd geveild. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld om de baten van de frequentieveilingen voor 5g ten goede te laten komen aan de aanleg voorzieningen die naast de zendmasten nodig zijn om 5g ten volle te kunnen benutten."

Ook al is de brancheorganisatie blij dat de aanleg van glasvezel voor huishoudens en bedrijven weer in de lift zit, Van der Haar ziet nog altijd problemen bij de aanleg van glasvezel in verstedelijkte gebieden en historische stadskernen. Volgens hem hebben de daar bestaande netwerken onvoldoende capaciteit voor 5g en zal daar dus ook glasvezel de grond in moeten, ondanks de dichte bebouwing. De FCA roept staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat dan ook op 'verder te kijken dan louter de benodigde frequenties en de aanpalende infrastructuren voldoende aandacht te geven'.

Het is overigens niet de eerste keer dat de Fiber Carrier Association de overheid oproept om in actie te komen. In november 2017 deden verschillende brancheverenigingen, waaronder de FCA, een oproep aan de overheid om de aanleg van glasvezel flink te versnellen. Daarbij werd ook al het risico van economische stagnering en de oprukkende 5g-netwerken genoemd. De organisaties stelden toen onder meer dat de overheid een faciliterende rol op zich moest nemen om obstakels voor de aanleg van glasvezel weg te nemen.

Tweakers schreef eerder een achtergrond over de glasvezelaanleg in Nederland, waarin de Eindhovense hoogleraar telecommunicatie Ton Koonen het belang van glasvezel voor 5g ook al onderstreepte. Hij gaf aan dat we straks bij 5g veel grotere aantallen van relatief kleine radiocellen krijgen, in tegenstelling tot de grote cellen die nu nog bij 3g en 4g in gebruik zijn. En die kleinere cellen moeten allemaal op het grote glasvezelbackbone worden aangesloten. "Daar zal straks ook heel veel glasvezel voor nodig zijn", zei Koonen.