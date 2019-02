Lenovo kondigt Motorola G7-serie van smartphones aan

Lenovo heeft de Motorola G7-serie van smartphones aangekondigd. De telefoons gaan in de komende weken in de Benelux in de verkoop. Informatie over de telefoons lekte in de afgelopen maanden al diverse malen uit.

De Moto G7 Plus is de duurste, vermoedelijk vanwege de snellere processor en camera met optische beeldstabilisatie. Ook heeft de frontcamera een hogere resolutie dan de reguliere G7. Beide varianten hebben wel hetzelfde scherm, een 6,2"-lcd met een resolutie van 2270x1080 pixels. De G7 Power heeft een iets kleiner scherm met een veel lagere resolutie, terwijl de G7 Play de kleinste variant van de vier is.

De G7 Power heeft een 5000mAh-accu als belangrijkste punt van onderscheid. Daarmee moeten gebruikers 2,5 dag met een telefoon kunnen doen, schat Motorola. De G7 Power ondersteunt net als de G7 en G7 Plus snelladen. Bij de G7 en G7 Plus gaat dat tot 27W; bij de G7 Power is dat niet bekend.

De drie goedkoopste modellen hebben de Snapdragon 632-soc, die Qualcomm vorig jaar aankondigde. Dat is een octacore met Kryo 250-cores en een X9-modem. In de Motorola G7 Plus zit een Snapdragon 636-soc, die werd eind 2017 al aangekondigd, maar heeft snellere Kryo 260-cores en een snellere X12-modem.

Drie van de vier G7-varianten komen deze maand uit. Alleen de G7 zal volgende maand in de winkels liggen. De G7 Play gaat 150 euro kosten, de G7 Power 210 euro, de G7 250 euro en de G7 Plus wordt de duurste variant met een adviesprijs van 300 euro. De G7-serie volgt de G6-serie op, die vorige zomer in de winkels kwam.