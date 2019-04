De Moto-line-up van Motorola, of eigenlijk Lenovo, is er in de loop der jaren niet eenvoudiger op geworden. De G-serie is daar een voorbeeld van. In den beginne was er de Moto G, een budgettopper, die veel bood voor weinig geld. Vooral het 720p-scherm sprong er bovenuit voor deze klasse. Vervolgens kwamen er vanaf de vierde generatie Plus-versies, daarna werden geüpgradete S-varianten van de reguliere en Plus-versie geïntroduceerd, en nu zijn er niet alleen een reguliere G7 en G7 Plus, maar ook een G7 Power en G7 Play.

Dus wat zijn dit voor toestellen? Even kort door de bocht: de G7 Plus is een G7 met een hogere schermresolutie, snellere soc en betere camera, de G7 Power is dikker, maar heeft een grote accucapaciteit, en de G7 Play is een uitgeklede versie van de G7 met een plastic achterkant en een kleiner scherm. Keuze zat dit jaar dus.

De grote vraag is natuurlijk of Motorola met de G7-serie nog steeds een goede prijs-kwaliteitverhouding levert, in een tijd dat merken als Xiaomi, Nokia en Huawei heel nette toestellen voor een relatief lage prijs neerzetten.