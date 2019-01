Foto's tonen onaangekondigde Moto G7-smartphone

Er zijn foto's verschenen van wat de nog niet aangekondigde Moto G7-smartphone zou worden. Lenovo heeft gekozen voor een Snapdragon 632- en 636-soc in de serie van in totaal vier telefoons, zo vermeldt het gerucht.

De foto's tonen toestellen met schermen met een druppelinkeping aan de bovenkant, meldt 91Mobiles, de site die de foto's online zette. De foto's tonen een toestel met een ontwerp dat niet drastisch afwijkt van de huidige Moto G6, met een op het oog glazen behuizing, rond ontwerpelement voor de camera en Motorola-logo in de vingerafdrukscanner.

Slashleaks heeft ook verwachte specs online gezet van de vier toestellen. De schermen zouden variëren van 5,7" tot 6,24", terwijl de soc een Snapdragon 632 of 636 van Qualcomm is. Dat zijn midrange-socs die niet nieuw zijn; de 636 verscheen in 2017, de 632 in 2018.

Lenovo heeft een evenement aangekondigd voor 7 februari, waar het vermoedelijk de Moto G7-serie zal laten zien. Behalve een Moto G7, G7 Play en G7 Plus zou er ook een G7 Power komen, voorzien van een grote 5000mAh-accu.