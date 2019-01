Motorola verklapt komst G7-smartphones via zijn website

Motorola heeft indirect te kennen gegeven dat het binnenkort met de G7-serie van smartphones komt. De toestellen verschenen op de Braziliaanse versie van de Motorola-website, en lijken eerder uitgelekte informatie te bevestigen.

De Spaanse versie van Cnet ontdekte dat de toestellen op de Braziliaanse Motorola-website waren verschenen. Inmiddels zijn de pagina's echter verdwenen, omdat Cnet bij Motorola om commentaar vroeg, waarna een woordvoerder de nieuwssite bedankte voor de informatie en vervolgens de pagina's offline gingen. Dat doet vermoeden dat Motorola de gegevens per abuis online heeft gezet, al is ook bekend dat fabrikanten soms bewust dergelijke informatie online zetten om belangstelling te genereren. De woordvoerder van Motorola wilde verder niets kwijt over de beschikbaarheid van de G7-smartphones.

Naast de Motorola G7 gaat het nog om een aantal varianten van de smartphone, waaronder de Power, Play en Plus. Daarvan wordt de Play de goedkoopste versie, met 2GB ram en 32GB opslag, en een 5,7"-scherm. De andere varianten hebben allemaal scherm van ongeveer 6,2", waarbij de Power een 5000mAh-accu heeft, en de Plus het meest high-end is met een Snapdragon 636-soc.

De gegeven van de vier nieuwe toestellen lekten eerder al uit, net als een aantal foto's. De gegevens die Cnet van de Motorola-website verzamelde, bevestigen de uitgelekte specificaties. De prijzen en introductiedatum ontbreken nog wel.