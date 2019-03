'Komende Android One-smartphone van Motorola heeft Samsung Exynos-soc'

Lenovo zou werken aan een Android One-smartphone van Motorola die draait op een Samsung Exynos 9610-soc. Het is voor het eerst dat Motorola een smartphone zou uitbrengen met een soc van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Vermoedelijke Motorola One Vision. Bron: 91Mobiles

De Exynos 9610 zit ook in de onlangs aangekondigde Samsung Galaxy A50. Het is al langer bekend dat Samsung Exynos-socs aanbiedt aan andere fabrikanten, maar vooral het Chinese Meizu maakte daar tot nu toe gebruik van.

De telefoon zou One Vision heten, meldt XDA-Developers. Het lijkt erop dat het toestel een 6,2"-scherm met een resolutie van 2520x1080 pixels gaat krijgen. Dat is dezelfde beeldverhouding van 21:9 als recente Sony-smartphones. XDA heeft een wallpaper met die resolutie en eerder verschenen renders van het toestel ondersteunen de claim dat het gaat om een 21:9-scherm.

De telefoon is 16x7,1cm groot en heeft een 3500mAh-accu, claimt de site. De codenaam wijst erop dat het een opvolger voor de Motorola One. De renders tonen aan de achterkant een enkele camera. Dat zou dezelfde 48-megapixelcamera zijn als op de Xiaomi Redmi Note 7 en Honor View 20.

Behalve de One Vision kwam woensdag ook een render naar buiten van hoe de Moto Z4 eruit zou komen te zien via 91Mobiles. De telefoon zou draaien op een Qualcomm Snapdragon 855 en compatibel zijn met de 5G Moto Mod voor de Amerikaanse provider Verizon Wireless. Bovendien zou het toestel een 3,5mm-jack hebben. De Moto Z was een van de eerste mainstream-smartphones zonder de analoge audiopoort in 2016. Er komt volgens 91Mobiles geen Moto Z4 Play.

Aan de achterkant is de aansluiting te zien voor Moto Mods zoals die sinds 2016 op Moto Z-toestellen zit. Er zit een enkele camera en net als de One Vision zou het gaan om een 48-megapixelcamera. De vingerafdrukscanner zit vermoedelijk achter het scherm.

Er verschijnen vaak ver voor de aankondiging renders van onaangekondigde Motorola-smartphones online. Het is nog niet duidelijk wanneer Lenovo de Motorola One Vision en Z4 zou willen presenteren. De voorgangers kwamen vorige zomer uit.