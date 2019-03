'Xiaomi werkt aan Android One-telefoons met vingerafdrukscanner achter scherm'

Xiaomi zou werken aan Android One-toestellen met een vingerafdrukscanner achter het scherm. Er zijn verwijzingen aangetroffen naar de toestellen in een nieuwe versie van een app van de Chinese fabrikant.

De codenamen van de telefoons zijn 'bamboo_sprout' en 'cosmos_sprout', claimt XDA-Developers. De toevoeging 'sprout' wijst daarbij op het gebruik van Android One, in plaats van Xiaomi's eigen Android-skin Miui. Die codenamen waren ook te vinden voor de Mi A1, Mi A2 en Mi A2 Lite voor de release.

De toevoeging van een vingerafdrukscanner achter het scherm wijst op gebruik van oledschermen. Optische en ultrasone vingerafdrukscanners achter het scherm zitten tot nu toe alleen achter oled-displays, omdat de backlight het scannen van de vingerafdruk onmogelijk maakt.

De telefoons beschikken over een 32-megapixelfrontcamera. Die kan de informatie van vier pixels combineren in een 8-megapixelfoto, zoals zoveel frontcamera's met hoge resoluties op smartphones dat nu doen.

Xiaomi heeft niets bevestigd over de Android One-telefoons, maar Google hintte al wel op vergelijkbare releases van telefoons met Android One als vorig jaar. "In de loop van het jaar zul je zien dat het ongeveer gelijk zal gaan met de releases van vorig jaar", aldus Google-topman Jon Gold in een interview met Tweakers.