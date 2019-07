Xiaomi Mi A3 heeft triple camera en amoledscherm met vingerafdrukscanner

De Xiaomi Mi A3-smartphone bevat een in het scherm geïntegreerde vingerafdrukscanner in plaats van aan de achterkant. Dat maakt de fabrikant bekend en meer specificaties en foto's van Android One-toestel zijn online verschenen.

Xiaomi plaatst enkele teasers over de Mi A3 op zijn Twitterpagina waarbij het de in het scherm geïntegreerde vingerafdrukscanner, de camera-eigenschappen en de prestaties als verbeteringen ten opzichte van de Mi A2 noemt, zonder verdere details. Winfuture en GSMArena plaatsten meer foto's en specificaties van de smartphone.

Daaruit valt op te maken dat de A3 een druppelvormige inkeping voor de frontcamera heeft en drie camera's aan de achterkant, waaronder een 48-megapixel- en ultragroothoekvariant. De soc is de Snapdragon 665 waar de A2 een 660 heeft. De belangrijkste verschillen tussen de socs zijn dat de 665 op 11nm en de 660 op 14nm is geproduceerd en dat de 665 een krachtiger Adreno 610 in plaats van 512 heeft. Ook heeft de 665 hardwarematige versnelling voor ai-berekeningen, maar nog steeds betreft het een octacore met Kryo 260-cores.

Het toestel lijkt door zijn zuiniger processor in combinatie met een verhoging van de accucapaciteit van 3010mAh naar 4030mAh een langere accuduur dan zijn voorganger te krijgen. Het 6,08"-scherm is van het amoledtype en bevat 2240x1080 pixels met een pixeldichtheid van 409ppi. Het scherm meet daarmee 13,91cm × 6,71cm. De smartphone komt in varianten met 64GB of 128GB, waarbij sd-kaarten de opslag kunnen uitbreiden. De officiële aankondiging lijkt niet lang op zich te laten wachten en dan zal de prijs bekend worden en volgt wellicht informatie over een Lite-versie van de A3.