Microsoft stopt met Remix 3D en Internet Games

Microsoft kondigt aan dat in januari volgend jaar zijn Remix 3D-dienst voor 3d-ontwerpen gaat sluiten. Tegelijkertijd meldt het bedrijf dat Internet Games voor Windows XP en Windows 7 met pensioen gaan.

Op 10 januari sluit Remix 3D en verwijdert Microsoft alle ontwerpen, meldt de dienst in zijn faq op de site. Vanaf 7 augustus is het niet langer mogelijk nieuwe items te uploaden naar de dienst. Microsoft verwijst gebruikers door naar OneDrive voor de opslag en het delen van 3d-modellen. Een reden voor het stoppen noemt het bedrijf niet maar waarschijnlijk werd het alternatief voor Google’s Poly en Sketchfab niet genoeg gebruikt. Remix 3D was onderdeel van de Windows 10 Creators Update van maart 2017 en bedoeld voor het online delen van met Paint 3D gemaakte modellen.

Microsoft zegt ook vaarwel tegen Internet Games. Op 31 juli stopt het bedrijf met Internet Backgammon, Checkers, Spades, Hearts en Reversi voor gebruikers die nog Windows XP en ME draaien. Op 22 januari 2020 stopt vervolgens Internet Backgammon, Checkers, Spades en MSN Go voor Windows 7-gebruikers. De ondersteuning voor Windows XP en ME is al jaren gelden gestopt terwijl die voor Windows 7 14 januari 2020 stopt.