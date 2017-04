Door Olaf van Miltenburg, maandag 10 april 2017 06:00, 7 reacties • Feedback

De Creators Update die Microsoft voor Windows 10 heeft uitgebracht, is de tweede grote update voor het besturingssysteem. In de zomer van vorig jaar gaf Microsoft immers de Anniversary Update vrij, een jaar na de introductie van Windows 10. Dat pakket, dat we geen Service Pack mogen noemen, bracht onder andere verbeteringen voor het werken met de stylus, uitgebreide functionaliteit voor de Edge-browser en de opvallende functionaliteit 'Bash op Ubuntu op Windows'.

Op Microsofts roadmap staan de updates onder de codenaam Redstone. Eigenlijk zou Redstone 2, oftewel de Creators Update, vorig jaar al verschijnen, maar het softwarebedrijf zag reden dit uit te stellen tot 'begin 2017'. Daarmee moet het met het bijwerken van de software niet gedaan zijn; later dit jaar verschijnt Redstone 3. Onder welke naam dat zal zijn, is niet bekend, maar wel lijkt Windows 10 daarmee weer wat visuele veranderingen te ondergaan.

Want dat is bij de Creators Update nauwelijks het geval. De naam Creators Update lijkt ook wat toevallig gekozen, want de nieuwe functionaliteit is niet in het bijzonder gericht op creators, hoewel Microsoft zich in het algemeen wel meer op deze doelgroep richt, zie bijvoorbeeld de Surface Studio. De Creators Update bevat wel een grote hoeveelheid wijzigingen, waarvan we een deel bespreken.

Het vrijgeven van de update verloopt wat chaotischer dan bij de Anniversary Edition. Microsoft zette de update twee weken geleden per ongeluk al online, vorige week konden gebruikers handmatig met de Upgrade Assistant hun besturingssysteem bijwerken en dinsdag 11 april is dan de officiële introductie. Gebruikers die verwachten de update automatisch te krijgen, moeten wellicht geduld hebben, want volgens het bedrijf uit Redmond kan het maanden duren voordat iedereen de updatenotificatie heeft ontvangen. Microsoft kiest dus voor een gefaseerde distributie.