Microsoft heeft bekendgemaakt dat Windows 10-gebruikers de Creators Update vanaf 5 april zelf kunnen installeren. Een week later begint Microsoft met het uitbrengen van de update. Dat zal in fases gebeuren, waarbij nieuwe apparaten de update als eerste krijgen.

Vooral apparaten die Microsoft met behulp van de fabrikanten heeft getest, horen bij de eerste lichting, die vanaf 11 april de Creators Update krijgt. Vervolgens krijgen meer apparaten de grote Windows-update, maar het zal maanden duren voordat alle Windows 10-computers de update krijgen. Gebruikers die niet willen wachten totdat Microsoft de update verstuurt, kunnen de Creators Update vanaf 5 april zelf binnenhalen via de Update Assistant.

Ook maakt Microsoft bekend dat het uitsturen van de Creators Update naar toestellen met Windows Phone op 25 april begint. Wanneer de telefoons de update krijgen, verschilt per merk, model, regio en provider.

Microsoft zet de details over de gefaseerde introductie van de Windows 10 Creators Update op zijn blog uiteen. De aanpak moet er volgens het bedrijf voor zorgen dat de update zo goed mogelijk verloopt. Door de update in fases uit te brengen, kan Microsoft eventuele problemen signaleren en de impact daarvan beperkt houden.

De Creators Update brengt onder andere Paint 3D, een 3d-variant van het bekende tekenprogramma, naar het besturingssysteem. Ook nieuw is de functie Beam, waarmee gebruikers games kunnen streamen. Dat werkt zowel op computers als op de Xbox One. Verder bevat de update een blauwlichtfilter en een gamemodus die moet leiden tot optimale prestaties bij het spelen van games. Tijdens de installatie van de update krijgen gebruikers een privacyscherm te zien met instellingen. Daarin is het mogelijk om aan te geven of Microsoft de locatie, diagnostische gegevens en spraakbestanden mag gebruiken en of apps gepersonaliseerde reclame mogen tonen.

Dinsdag bleek dat er een tool online stond waarmee de update al was binnen te halen. Het ging om een build met versienummer 15063, gelijk aan de nieuwste Insider Preview. Vermoedelijk is die build ook de definitieve release van de Creators Update. Inmiddels heeft Microsoft de tool offline gehaald en zijn ook de isobestanden niet meer te downloaden.