Door Julian Huijbregts, woensdag 29 maart 2017 15:53, 15 reacties • Feedback

Submitter: Fluffyfluf

Microsoft heeft bekendgemaakt dat de Creators Update voor Windows 10 vanaf 11 april beschikbaar is voor alle gebruikers. Dinsdag verscheen er een tool online waarmee gebruikers de update al konden downloaden, maar die is weer offline gehaald.

In zijn aankondiging zegt Microsoft dat de Creators Update vanaf 11 april naar Windows 10-gebruikers komt. Niet iedereen zal de update dan direct krijgen, de nieuwe Windows-versie wordt gefaseerd uitgebracht. De Creators Update brengt onder andere Paint 3D, een 3d-variant van het bekende tekenprogramma naar het OS. Ook nieuw is de functie Beam, waarmee gebruikers games kunnen streamen. Dat werkt zowel op computers als op de Xbox One.

Verder bevat de update een blauwlichtfilter en een gamemodus, die moet zorgen voor optimale prestaties bij het spelen van games. Tijdens de installatie van de update krijgen gebruikers een privacyscherm te zien met instellingen. Daarin is het mogelijk om aan te geven of Microsoft de locatie, diagnostische gegevens en spraakbestanden mag gebruiken en of apps gepersonaliseerde reclame mogen tonen.

Na het installeren van de update kunnen gebruikers Windows Hello gebruiken in combinatie met een gekoppelde iPhone, Android-telefoon of Windows Phone-toestel. Met de remote lock-functie wordt de pc automatisch vergrendeld als de gebruiker inclusief telefoon zich niet meer in de buurt van de computer bevindt. De functie werkt ook met tablets en fitnessarmbanden, mits deze gekoppeld kunnen worden met Windows 10.

Dinsdag bleek dat er een tool online stond waarmee de update al was binnen te halen. Het ging om een build met versienummer 15063, gelijk aan de nieuwste Insider Preview. Vermoedelijk is die build ook de definitieve release van de Creators Update. Inmiddels heeft Microsoft de tool offline gehaald en zijn ook de iso-bestanden niet meer te downloaden.