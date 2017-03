Door Julian Huijbregts, woensdag 29 maart 2017 14:22, 37 reacties • Feedback

MSI is de eerste fabrikant die varianten van de GTX 1060 en GTX 1080 aankondigt met sneller geheugen. Nvidia maakte bij de presentatie van de GTX 1080 Ti begin deze maand bekend dat deze versies er zouden komen.

MSI zal het snellere geheugen gebruiken op nieuwe Gaming X-modellen van zijn GTX 1080 en GTX 1060. Deze krijgen de toevoeging 'Plus' in de naam, om aan te geven dat ze van sneller geheugen zijn voorzien. Dat blijkt uit een aankondiging die door VideoCardz online is gezet.

De MSI GTX 1080 Gaming X Plus krijgt 8GB gddr5x-geheugen op 11Gbit/s en de GTX 1060 Gaming X Plus krijgt gddr5 op 9Gbit/s. In beide gevallen is dat 1Gbit/s hoger dan de geheugensnelheid van de originele modellen. Op alle andere vlakken zijn de videokaarten waarschijnlijk gelijk aan de bestaande modellen.

Welke meerprijs MSI zal vragen voor de Plus-versies van de Gaming X-kaarten is nog niet duidelijk. Toen Nvidia de GTX 1080 Ti begin maart aankondigde, maakte de gpu-fabrikant ook bekend dat fabrikanten met versies van de GTX 1080 en GTX 1060 zouden komen die van sneller geheugen zijn voorzien. Tegelijkertijd werd een prijsverlaging van de bestaande modellen doorgevoerd.

Update, 16.07 uur: VideoCardz heeft het bericht over de MSI-kaarten verwijderd, maar het is nog te zien via de cache van Google. Ook heeft de website informatie online gezet over vergelijkbare kaarten van Asus. In een reactie zegt de beheerder van de site dat de informatie officieel nog niet naar buiten mag komen. De aankondiging van de kaarten zou vandaag plaatsvinden, maar zou door Nvidia verzet zijn naar een latere datum.