Nvidia heeft tijdens een eigen evenement op de Game Developer Conference de GeForce GTX 1080 Ti aangekondigd. De videokaart is net als de Titan X gebaseerd op de GP102-gpu, maar heeft hogere kloksnelheden en 1GB minder vram. De adviesprijs van de GTX 1080 gaat omlaag.

De specificaties van de GTX 1080 Ti zijn grotendeels gelijk aan die van de GeForce Titan X. De videokaart is gebaseerd op de GP102-gpu, heeft 3584 cudacores en een tdp van 250 watt. De basiskloksnelheid van de gpu heeft Nvidia niet bekendgemaakt, maar de boostsnelheid is 1582MHz op de door Nvidia gemaakte Founders Edition. Dat is zo'n 51MHz hoger dan die van de Titan X. Mogelijk brengen andere fabrikanten 1080 Ti-kaarten uit met een hogere kloksnelheid. Nvidia demonstreerde tijdens zijn presentatie dat de gpu tot 2GHz overgeklokt kan worden.

Ook het geheugen van de GTX 1080 Ti is sneller dan dat van de Titan X. Het heeft een doorvoersnelheid van 11Gbit/s, ten opzichte van 10Gbit/s bij de Titan X en de GTX 1080. De geheugengrootte is met 11GB echter iets kleiner. Ook heeft de GeForce GTX 1080 Ti iets minder render output units, dat zijn er 88 in plaats van de volledige 96. Op papier is de nieuwe GTX 1080 Ti vanwege de hogere kloksnelheden van de gpu en het geheugen sneller dan de GeForce Titan X die in augustus werd uitgebracht voor ruim 1300 euro.

Nvidia voorziet de Founders Edition van de GTX 1080 Ti van eenzelfde koeler als het op de GTX 1080 en 1070 gebruikt. Er is echter een aanpassing gemaakt om meer lucht af te kunnen voeren aan de achterkant: de dvi-aansluiting is weggelaten. Er blijven nog drie displayport 1.4-aansluitingen en een hdmi 2.0-poort over.

Volgens Nvidia is de GTX 1080 Ti vanaf eind volgende week wereldwijd leverbaar. In de VS krijgt het topmodel een adviesprijs vanaf 699 dollar. Omgerekend inclusief btw is dat ongeveer 800 euro. Een officiële europrijs heeft Nvidia niet bekendgemaakt. Wel heeft de fabrikant te kennen gegeven dat er geen prijsverschil meer zal zijn tussen de Founders Edition en de varianten die andere fabrikanten maken. Bij de GTX 1080, 1070 en 1060 had de door Nvidia gemaakte Founders Edition een meerprijs.

GTX 1080 Ti Titan X GTX 1080 GTX 980 Ti Gpu GP102 GP102 GP104 GM200 Cudacores 3584 3584 2560 2816 Texture units

224 224 160 176 ROPs 88 96 64 96 Kloksnelheid Nnb 1417MHz 1607MHz 1000MHz Boostsnelheid 1582MHz 1531MHz 1733MHz 1075MHz Geheugensnelheid 11Gbit/s 10Gbit/s 10Gbit/s 7Gbit/s Geheugenbus 352bit 384bit 256bit 384bit Vram 11GB gddr5x 12GB gddr5x 8GB gddr5x 6GB gddr5 Tdp 250W 250W 180W 250W Introductieprijs $699 $1200 $599 / $699 $649

Tegelijkertijd met de introductie van de GTX 1080 Ti heeft Nvidia bekendgemaakt dat de prijs van de GTX 1080 met honderd dollar omlaag gaat. De adviesprijs is nu 499 in plaats van 599 dollar. Het gaat om de adviesprijs van de goedkoopste varianten die andere fabrikanten maken. Op het moment van schrijven staan de goedkoopste GTX 1080-kaarten in de Pricewatch voor prijzen vanaf ongeveer 625 euro. Vermoedelijk daalt dat de komende tijd. Mogelijk daalt daardoor ook de prijs van de GTX 1070, al heeft Nvidia die kaart geen officiële prijsverlaging gegeven.

Ook heeft Nvidia bekendgemaakt dat er nieuwe varianten van de GTX 1080 en GTX 1060 op de markt zullen komen met sneller gddr5x-geheugen. De GTX 1080 zal komen met geheugen op 11Gbit/s en bij de GTX 1060 is dat gddr5 op 9Gbit/s. In beide gevallen is dat 1Gbit/s hoger dan de geheugensnelheid van de originele modellen. Op de doos van de videokaarten zal aangegeven staan dat ze sneller geheugen hebben. Wat deze kaarten met sneller geheugen gaan kosten is niet bekend.