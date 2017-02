Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 10 februari 2017 11:23, 7 reacties • Feedback

Submitter: Nat-Water

Nvidia heeft zijn positie als leider op de markt voor gpu's verstevigd met een omzetstijging van 66 procent voor zijn Gaming-divisie en 55 procent voor het hele bedrijf. Met name esports zorgt voor de groei van de gamingsector, claimt het bedrijf.

Met een kwartaalomzet van 1,35 miljard dollar, omgerekend 1,27 miljard euro, is Gaming nog altijd met afstand de grootste omzettak voor Nvidia. Vorig jaar na hetzelfde kwartaal kon die divisie van Nvidia 801 miljoen dollar omzet noteren. AMD's omzet van het Computing and Graphics-segment, waar de videokaarten bij het bedrijf onder vallen, steeg ook wel met 28 procent ten opzichte van een jaar eerder, maar met een kwartaalomzet van 600 miljoen dollar haalt de concurrent minder geld binnen met gpu's.

Details over de hoeveelheid verkopen geeft Nvidia niet. Wel zegt ceo Jen-Hsun Huang volgens de toelichting op de cijfers bij Seeking Alpha dat er een install base van 100 miljoen GeForce-gamers is en dat binnen drie tot vier jaar iedereen een upgrade van zijn videokaart doorvoert. Verder noemt hij esports als drijvende kracht achter de groei van de gamingmarkt.

Ook bij de segmenten Professional Visualization, waar de Quadro-kaarten onder vallen, noteerde Nvidia groei, van 10,8 procent. De grootste groei was bij de Datacenter-tak te zien: 205,1 procent. Nvidia kondigde voor dit segment onder andere het DGX-1-deeplearningsysteem aan. Met een kwartaalomzet van 296 miljoen dollar is dit na Gaming inmiddels de belangrijkste omzetpoot. Tenslotte was er groei bij Automotive, waar Jen-Hsun Huang hoge verwachtingen van heeft door de komst van zelfrijdende voertuigen. Nvidia produceert hier onder andere Tegra-chips voor, die onder andere door Tesla worden gebruikt.

De totale omzet van Nvidia bedroeg 2,1 miljard dollar, een stijging van 55 procent tegenover vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 655 miljoen dollar.