Door Julian Huijbregts, vrijdag 10 februari 2017 10:44, 14 reacties • Feedback

Er zijn foto's en specificaties online verschenen van de Canon EOS 77D en 800D spiegelreflex­camera's en de EOS M6-systeemcamera. De dslr's zijn waarschijnlijk de opvolgers van de EOS 760D en 750D. Vermoedelijk kondigt Canon de toestellen eind februari aan.

Volgens de uitgelekte details krijgen zowel de EOS 77D als de 800D een 24,2-megapixelsensor van het aps-c-formaat met Dual Pixel-autofocus en een Digic 7-beeldprocessor. De sensor heeft een gevoeligheid van 100 tot 25.600 iso en fotograferen kan met 6fps. Ook hebben beide camera's wifi en bluetooth ingebouwd en een 3"-scherm.

Mogelijk zit er een verschil in het aantal autofocuspunten. Volgens de informatie heeft de EOS 77D er 45, bij de 800D wordt geen aantal genoemd. Wel staat er dat de 800D vijfassige elektronische beeldstabilisatie heeft bij gebruik van de filmfunctie. Mogelijk heeft de 77D dat niet.

Ook de Canon EOS M6 krijgt volgens de berichten een 24,2-megapixelsensor. Dit is echter een systeemcamera zonder spiegel, die gebruikmaakt van EF-M-objectieven. Er zouden 49 scherpstelpunten beschikbaar zijn en fotograferen kan met 7fps, of 9fps als het focuspunt wordt vastgezet op het eerste frame. Er is ook een afbeelding te zien van een nieuwe elektronische zoeker die op de camera gemonteerd kan worden. In tegenstelling tot de EOS M5 heeft de M6 geen ingebouwde zoeker.

De foto's en specificaties van de nieuwe camera's zijn online gezet door de Japanse websites Digicame-info en Nokishita Camera. Beide website publiceren geregeld beeldmateriaal en details van nog niet aangekondigde camera's. Wanneer Canon de toestellen zelf presenteert is nog niet bekend. Vermoedelijk zal dat zijn rondom de CP+ 2017-camerabeurs, die plaatsvindt van 23 tot 26 februari in Japan.