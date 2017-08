Nvidia boekt recordomzet door goede verkoop gpu's voor gaming en datacenters

Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal een recordomzet van 2,23 miljard dollar behaald. De meeste omzet blijft afkomstig uit de verkoop van GeForce-gpu's voor gaming, maar de verkoop van gpu's en accelerators voor servers blijft groeien.

Meer dan de helft van de omzet, 1,2 miljard dollar, kwam uit de verkoop van GeForce-gpu's voor gaming. Het Datacenter-onderdeel behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 416 miljoen dollar en dat is een stijging van ruim 175 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Nvidia begon in het afgelopen kwartaal met het uitleveren van zijn Tesla V100-accelerator, het eerste product op basis van de nieuwe Volta-gpu. Ook bracht het bedrijf nieuwe Nvidia DGX-servers uit, die geschikt zijn voor toepassingen rondom kunstmatige intelligentie, zoals het trainen van neurale netwerken. Onder andere Facebook is een grote klant van die servers.

Het onderdeel Automotive behaalde een omzet van 142 miljoen dollar, een stijging van zo'n 19 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. In de afgelopen maanden werd bekend dat Toyota en Volvo het Drive PX-systeem van Nvidia gaan gebruiken voor hun zelfrijdende auto's. Datzelfde geldt voor Project Apollo, de naam waaronder de Chinese internetgigant Baidu werkt aan een platform voor autonome auto's.

Nvidia gaf in het afgelopen kwartaal 416 miljoen dollar uit aan r&d. Dat is minder dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden, toen was dat 827 miljoen dollar. De nettowinst van Nvidia kwam in het kwartaal uit op 583 miljoen dollar, omgerekend zo'n 496 miljoen euro. Dat is 123 procent hoger dan in het vergelijkbare kwartaal vorig jaar.