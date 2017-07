Baidu gaat Nvidia PX2-hardware gebruiken in platform voor zelfrijdende auto's

De Chinese techgigant Baidu heeft nieuwe samenwerkingsverbanden met Nvidia gesloten met betrekking tot kunstmatige intelligentie. Het bedrijf gaat Volta-gpu's inzetten in zijn servers en de PX2-hardware gebruiken voor zijn platform voor zelfrijdende auto's.

Baidu gaat het Nvidia PX2-platform gebruik voor zijn Apollo-project. Onder die naam ontwikkelt de Chinese techgigant een platform voor zelfrijdende auto's, dat gebruikt kan worden door autofabrikanten om voertuigen te maken. Verschillende Chinese autofabrikanten hebben dinsdag aangekondigd het Apollo-platform te gaan gebruiken. Het gaat om Changan, Chery Automobile, FAW en Geatwall Motor. Auto's van deze merken worden niet in Europa verkocht.

Als er auto's met de techniek van Baidu op de markt komen, gebruiken die waarschijnlijk geen PX2-hardware meer, maar Nvidia's nieuwe Xavier-soc. In september vorig jaar maakte Nvidia bekend dat dit de opvolger is van het PX2-platform en dat deze soc voorzien is van een Volta-gpu. Verschillende andere autofabrikanten hebben al samenwerkingen met Nvidia, waaronder Tesla, Toyota, Volvo, Audi en BMW.

Verder maakte Nividia bekend dat Baidu Cloud gebruik gaat maken van hardware met de nieuwe Volta-gpu. In mei kondigde Nvidia de Tesla V100-accelerator aan die met de nieuwe gpu is uitgerust. Aan de gpu zijn nieuwe Tensor Cores toegevoegd, die de accelerator voor in servers nog beter geschikt moet maken voor toepassingen als deep learning. Ook gaat Baidu zijn PaddlePaddle-opensourceframework voor deep learning optimaliseren voor Volta-gpu's.

Een ander onderdeel van de samenwerking is dat Baidu's stemassistent DuerOS aan de Nvidia Shield TV wordt toegevoegd in China. De speciale uitvoering van de Shield TV voor de Chinese markt moet eind dit jaar beschikbaar komen. Nvidia kondigde de nieuwe samenwerking aan op Baidu's AI-ontwikkelaarsconferentie in Beijing.

Nvidia-ceo Jen-Hsun Huang presenterde het PX2-systeem begin 2016 tijdens de CES