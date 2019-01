Baidu's platform voor zelfrijdende auto's kan inparkeren en op drempels inspelen

Het Chinese internetbedrijf Baidu laat weten dat het een nieuwe versie van zijn Apollo-platform heeft ge´ntroduceerd. Deze nieuwe versie, Apollo 3.5, is volgens het bedrijf in staat om complexe rijscenario's uit te voeren, zoals inparkeren en inspelen op verkeersdrempels.

Baidu zegt dat Apollo 3.5 het eerste opensource- autonome rijplatform is dat kan omgaan met complexe scenario's, zoals verkeersdrempels, vluchtstroken, smalle rijbanen en autonoom parkeren. Ook kan het systeem volgens Baidu omgaan met een afslag naar links bij een verkeerslicht, terwijl daarbij voorrang moet worden gegeven aan tegemoetkomend verkeer. Apollo 3.5 is volgens Baidu compatibel met de meest geavanceerde sensoren die beschikbaar zijn, zoals de Velodyne VLS-128 LiDAR.

Apollo is de naam die de Chinese techgigant heeft gegeven aan het zelfontwikkelde platform voor zelfrijdende auto's, dat autofabrikanten kunnen gebruiken om voertuigen te maken. Baidu zegt dat inmiddels wereldwijd 130 bedrijven het Apollo-platform gebruiken. Volgens het bedrijf geeft Apollo 3.5 ontwikkelaars de tools die ze nodig hebben om zelfrijdende toepassingen te maken, zoals robottaxi's en autonome bezorgdiensten.

Het Chinese internetbedrijf komt dit jaar ook zelf met een dergelijke dienst die uit robottaxi's bestaat. In de de Chinese stad Changsha gaan er honderd rondrijden, op meer dan 200km aan wegen. De taxi's maken daarbij gebruik van Baidu's V2X-technologie. Dat is een systeem dat de voertuigen in staat stelt te communiceren met bijvoorbeeld intelligente weginfrastructuur of verkeerslichten.

Baidu komt ook met Apollo Enterprise, een variant van het Apollo-platform die specifiek is bedoeld voor voertuigen die in massaproductie gaan. Het gaat hierbij onder meer om functies voor autonoom rijden op de snelweg, autonoom de auto parkeren zonder dat de bestuurder erin zit en het gebruik van 'intelligente' kaartgegevens. Baidu zegt dat het samenwerkt met bedrijven als Ford, Hyundai en Kia om Apollo Enterprise in hun auto's beschikbaar te maken.