Baidu gaat ritjes met zelfrijdende taxi's aanbieden in Peking

Baidu breidt zijn vloot met robottaxi's uit naar Peking, waardoor Chinezen in de hoofdstad een ritje kunnen krijgen met een zelfrijdende auto, al rijden er voorlopig nog wel menselijke chauffeurs mee. Eerder werd er al in kleinere Chinese steden getest.

Volgens de Chinese techgigant bestrijken de robottaxi's een netwerk van wegen met een totale lengte van 700 kilometer in de stad Peking. Met de taxidienst, die de naam Apollo Go draagt, kunnen klanten op ongeveer honderd verschillende plaatsen in de stad in te stappen of uit te stappen.

Wie een ritje wil maken met de zelfrijdende taxi's moet zich registreren op Baidu Maps of op de website van Apollo Go. Er zijn voorlopig echter maar 40 zelfrijdende taxi's, maar er zijn wel plannen voor uitbreiding als de initiële introductie goed verloopt.

De komst van de Apollo Go-taxi's naar Peking volgt nadat Baidu vorige maand begon met testen in twee kleinere Chinese steden. Een jaar geleden begon Baidu met de eerste tests met zelfrijdende auto's, toen nog op testwegen met een totale lengte van 50 kilometer; het bedrijf kreeg toestemming om de robottaxi's commercieel in te zetten nadat er meer dan een half miljoen kilometer met succes was afgelegd.