Nvidia RTX 3070 komt 15 oktober uit en RTX 3080-reviews uitgesteld naar woensdag

Nvidia heeft bekendgemaakt dat de GeForce RTX 3070 op 15 oktober op de markt verschijnt. Ook verlengt het bedrijf het reviewembargo van de RTX 3080 Founder's Edition met twee dagen naar woensdag 16 september.

Een medewerker van Nvidia meldt dat de RTX 3070 op donderdag 15 oktober om 15:00 uur Nederlandse tijd in de verkoop gaat. Eerder liet het bedrijf alleen weten dat deze videokaart 'in oktober' op de markt zou verschijnen. Het bedrijf maakt vooralsnog niet bekend wanneer reviews van de RTX 3070 gepubliceerd mogen worden.

De gpu-producent laat ook weten dat het reviewembargo van de RTX 3080 Founder's Edition met twee dagen is verlengd. De eerste reviews zullen nu op woensdag 16 september verschijnen, om 15:00 uur Nederlandse tijd. Op Reddit meldt de community manager van Nvidia dat het uitstel onder andere is te wijten aan covid-19, vertraagde zendingen en 'andere problemen'. Het bedrijf zou 'veel verzoeken' van de media hebben gekregen om het embargo op te schuiven, zodat reviewers meer tijd hebben om hun beoordelingen van de videokaart af te ronden. De RTX 3080 Founder's Edition gaat nog steeds op 17 september in de verkoop. Het reviewembargo voor aangepaste RTX 3080-videokaarten van partners zou op diezelfde datum verlopen. Die nda is ongewijzigd.

De GeForce RTX 3080 Founder's Edition in het Tweakers-testlab