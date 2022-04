Sony houdt een PlayStation 5-presentatie op woensdag 16 september

Sony houdt op woensdag 16 september een PlayStation 5-showcase. Het bedrijf geeft tijdens deze livestream onder andere informatie over komende games voor zijn next-genplatform. Vermoedelijk maakt het bedrijf ook de prijzen en releasedata van zijn PS5-consoles bekend.

Sony maakt bekend dat de showcase woensdagavond om 22:00 uur Nederlandse tijd wordt gehouden. De presentatie zal ongeveer 40 minuten lang duren. "Voordat de PlayStation 5 uitkomt, willen we nog één keer de PS5-games tonen die bij release en daarna uitkomen", zo schrijft het bedrijf. Tijdens de showcase worden titels van Sony's Worldwide Studios en partnerontwikkelaars getoond.

Het bedrijf noemt geen specifieke games die getoond worden. Het is al wel bekend dat onder andere Ratchet & Clank: Rift Apart en Spider-Man: Miles Morales op of rond de release van de PS5-consoles uitkomen. Van andere games, zoals de Demon's Souls-remake en Horizon: Forbidden West, zijn nog geen concrete releasedata bekend, hoewel laatstgenoemde voor 2021 in de planning staat.

Hoewel Sony niet specifiek meldt dat de prijzen en releasedata van de PlayStation 5 en PlayStation 5 Digital Edition woensdag bekend worden gemaakt, is dat wel aannemelijk. Eerder deze week kondigde concurrent Microsoft de prijzen en releasedata van zijn next-gen Xbox Series X en Series S aan, nadat deze enkele dagen eerder werden uitgelekt. Deze consoles komen op 10 november uit en kosten respectievelijk 500 en 300 euro.

