'Sony verwacht minder PS5's te kunnen maken door chipproblemen' - update

Sony denkt dit jaar 4 miljoen PlayStation 5-consoles minder te kunnen maken dan het aanvankelijk had gepland, volgens bronnen van Bloomberg. De yield van de soc van de console zou tegenvallen.

In plaats van 15 miljoen consoles verwacht Sony in zijn huidige fiscale jaar, dat eind maart 2021 eindigt, 11 miljoen PlayStation 5-modellen te kunnen produceren. Dat beweert Bloomberg op basis van informatie van mensen die bekend zijn met de planning. Sony zou in juli een grote hoeveelheid bestellingen bij hardwareleveranciers hebben geplaatst, maar inmiddels tegen productieproblemen zijn aangelopen.

Onder andere zou de yield, de opbrengst van functioneel goed werkende chips, van de soc tegenvallen. Bloomberg heeft het over een aanvankelijke yield van slechts 50 procent, hoewel de opbrengst geleidelijk aan verbeterd zou zijn. Nog altijd zou de yield echter niet op een stabiel hoog niveau zijn.

De PS5 bevat een AMD-soc met 8 custom Zen 2-cores met smt en een RDNA 2-gpu met 36 cu's, die TSMC waarschijnlijk op 7nm produceert. Wat de oorzaak is van de yieldproblemen is niet bekend. TSMC maakt al sinds 2018 7nm-chips en heeft inmiddels twee verbeterde nodegeneraties ten opzichte van N7 in productie: N7+ en N7P. Niet bekend is op welke van die procedés de PS5-socs gemaakt worden.

Ook is niet bekend of Microsoft met dezelfde problemen te maken heeft. Microsoft maakt eveneens gebruik van een bij TSMC geproduceerde AMD-soc voor zijn Xbox Series, maar dan met hogere kloksnelheid voor de cpu en meer cu's maar lagere kloksnelheden voor de gpu. Vanaf 22 september neemt Microsoft pre-orders voor zijn next-gen-console aan. De Xbox Series X en Series S verschijnen vervolgens op 10 november voor respectievelijk 500 en 300 euro.

Woensdag houdt Sony een PlayStation 5-evenement waar het bedrijf waarschijnlijk de prijzen en verschijningsdatum bekend gaat maken. Analisten van Bloomberg verwachten dat Sony 449 dollar voor de PlayStation 5 en 400 dollar voor de dunnere variant zonder optische drive gaat vragen. Volgens game-analist Daniel Ahmad heeft Sony voor oktober zestig vluchten naar de VS geboekt om leveranciers van voldoende PS5's te voorzien. Transport per vlucht is duurder dan per schip, maar uiteraard sneller.

Update, 21:12: Sony ontkent tegenover GamesIndustry.biz dat de productieaantallen zijn aangepast sinds de massaproductie van start is gegaan.